У Politico розповіли, скільки років залишилося у Європи на підготовку до війни з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

У Politico розповіли, скільки років залишилося у Європи на підготовку до війни з Росією

Politico розкрило деталі плану підготовки Європи до війни з РФ

16 жовтня 2025, 10:36
Жителі країн Євросоюзу повинні розуміти, що вони залишилися приблизно п'ять років на підготовку до війни, згідно з військовим планом, який буде представлений Європейською комісією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

У Politico розповіли, скільки років залишилося у Європи на підготовку до війни з Росією

Підготовка до війни із Росією. Фото: з відкритих джерел

"До 2030 року Європі потрібна досить сильна європейська оборонна позиція, щоб переконливо стримувати своїх супротивників, а також реагувати на будь-які акти агресії", — йдеться у проекті плану, який обговорювався міністрами оборони, перш ніж його представлять Колегії Комісарів.

Наступного тижня документ буде представлено лідерам ЄС.

"Демілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в найближчому майбутньому", — йдеться в документі.

Автори матеріалу зазначають, що, хоча країни ЄС швидко збільшують свої оборонні бюджети, більша частина цих витрат "як і раніше, має переважно національний характер, що веде до фрагментації, зростання витрат і відсутності сумісності".

Виконавчий орган ЄС закликає столиці закуповувати зброю спільно і хоче, щоб до кінця 2027 року як мінімум 40% оборонних закупівель здійснювалося за спільними контрактами — зараз цей показник менший за п'яту частину. План також встановлює цілі, щоб до 2028 року щонайменше 55% закупівель озброєнь припадало на компанії ЄС та України, а до 2030 року – не менше 60%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп всерйоз налаштований, щоб створити фонд перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай. Він уже доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план із європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.




Джерело: https://www.politico.eu/article/eu-ukraine-russia-ready-for-war-2030/
