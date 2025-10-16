У Politico розповіли, скільки років залишилося у Європи на підготовку до війни з Росією

Жителі країн Євросоюзу повинні розуміти, що вони залишилися приблизно п'ять років на підготовку до війни, згідно з військовим планом, який буде представлений Європейською комісією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Підготовка до війни із Росією. Фото: з відкритих джерел

"До 2030 року Європі потрібна досить сильна європейська оборонна позиція, щоб переконливо стримувати своїх супротивників, а також реагувати на будь-які акти агресії", — йдеться у проекті плану, який обговорювався міністрами оборони, перш ніж його представлять Колегії Комісарів.

Наступного тижня документ буде представлено лідерам ЄС.

"Демілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в найближчому майбутньому", — йдеться в документі.

Автори матеріалу зазначають, що, хоча країни ЄС швидко збільшують свої оборонні бюджети, більша частина цих витрат "як і раніше, має переважно національний характер, що веде до фрагментації, зростання витрат і відсутності сумісності".

Виконавчий орган ЄС закликає столиці закуповувати зброю спільно і хоче, щоб до кінця 2027 року як мінімум 40% оборонних закупівель здійснювалося за спільними контрактами — зараз цей показник менший за п'яту частину. План також встановлює цілі, щоб до 2028 року щонайменше 55% закупівель озброєнь припадало на компанії ЄС та України, а до 2030 року – не менше 60%.

