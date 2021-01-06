В Польше двух украинцев обвиняют в изнасиловании девушки на вечеринке

Двое молодых парней приехавших из Украины обвиняются в изнасиловании девушки на территории Польши. На данный момент один из них арестован, а второй находится под надзором полиции.

Украинцы изнасиловали в Польше молодую девушку - фото из открытых источников

Инцидент случился в городе Гливице в новогоднюю ночь. Вместе с двумя украинцами Новый год встречала 18-летняя уроженка Польши. В ходе празднования друзья девушки воспользовались её состоянием и изнасиловали её. О случившемся информирует пресс-секретарь местной полиции Марек Сломский.

По словам пострадавшей, знакомые что-то подмешали в её бокал, чтобы потом совершить это преступление. Однако подтверждения этому пока нет. Отмечается, что девушка хорошо знала своих обидчиков. После случившегося она сразу же обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Спустя несколько дней преступники были пойманы. Одного из них поместили в СИЗО, а второй остался под надзором у правоохранителей. Подробности инцидента полицейские не разглашают.

Согласно закону, человеку, совершившему сексуальное насилие, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 12 лет. На данный момент ведется следствие и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Китае на платформе электронной коммерции прямо после окончания рабочего дня умерла молодая девушка, которая сильно переутомлялась на работе, находясь там до ночи. Также сообщали о том, что на настоятеля храма в России возбудили 16 уголовных дел о растлении мальчиков, первое из которых он совершил еще 13 лет назад.

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