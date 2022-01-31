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В Польше из окна многоэтажки выпал украинец: подробности

Полиция выясняет, было ли это убийство или самоубийство

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В республике Польша, в городе Быдгощ, произошел трагический инцидент, в котором погиб наш соотечественник. 49-летний украинец выпал из открытого окна третьего этажа здания и разбился. Об этом информируют в социальных сетях, корреспонденты группы "Быдгощ 998". Выехавшие на место трагедии польские полицейские выясняют сразу три версии гибели работника из Украины: убийство, самоубийство или просто несчастный случай.

В Польше из окна многоэтажки выпал украинец: подробности

Инцидент произошел в Польше в городе Быдгощ (фото из открытых источников)

Трагедия имела место на улице Вокзальной города Быдгощ перед началом рабочего дня, около 7 часов утра. Украинец вылетел из открытого окна многоэтажного дома.

Сюда по вызову жителей сразу прибыли полицейские и экипаж реанимобиля. Но медики только засвидетельствовали смерть человека.

Как установили польские стражи порядка, трагически погиб 49-летний житель нашей страны. По предварительной информации он выпал из окна квартиры третьего этажа. Установлено, что в то время здесь было еще два наших соотечественника. Полицейские пока их задержали, чтобы выяснить все обстоятельства и возможную причастность к смерти их земляка.

Также представители польского следствия уже допросили всех свидетелей трагического инцидента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше в новогоднюю ночь при неизвестных обстоятельствах погиб украинец . В польском городе Седльце мертвый украинец лежал на тротуаре с травмой головы. Трагедия произошла в польском городе Седльце. Сообщается, что в новогоднюю ночь на одной из улиц города местные жители обнаружили бездыханное тело 47-летнего украинца.


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Источник: https://www.facebook.com/Bydgoszcz998/posts/390795499516697
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