В Польше из окна многоэтажки выпал украинец: подробности

В республике Польша, в городе Быдгощ, произошел трагический инцидент, в котором погиб наш соотечественник. 49-летний украинец выпал из открытого окна третьего этажа здания и разбился. Об этом информируют в социальных сетях, корреспонденты группы "Быдгощ 998". Выехавшие на место трагедии польские полицейские выясняют сразу три версии гибели работника из Украины: убийство, самоубийство или просто несчастный случай.

Инцидент произошел в Польше в городе Быдгощ (фото из открытых источников)

Трагедия имела место на улице Вокзальной города Быдгощ перед началом рабочего дня, около 7 часов утра. Украинец вылетел из открытого окна многоэтажного дома.

Сюда по вызову жителей сразу прибыли полицейские и экипаж реанимобиля. Но медики только засвидетельствовали смерть человека.

Как установили польские стражи порядка, трагически погиб 49-летний житель нашей страны. По предварительной информации он выпал из окна квартиры третьего этажа. Установлено, что в то время здесь было еще два наших соотечественника. Полицейские пока их задержали, чтобы выяснить все обстоятельства и возможную причастность к смерти их земляка.

Также представители польского следствия уже допросили всех свидетелей трагического инцидента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше в новогоднюю ночь при неизвестных обстоятельствах погиб украинец . В польском городе Седльце мертвый украинец лежал на тротуаре с травмой головы. Трагедия произошла в польском городе Седльце. Сообщается, что в новогоднюю ночь на одной из улиц города местные жители обнаружили бездыханное тело 47-летнего украинца.

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