В Норвегии мужчина расстреливал людей из лука: есть погибшие (ФОТО)

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Денис Подставной
В Норвегии злоумышленник стрелял в толпу. Об этом сообщает издание Корреспондент.
Стрельба в Норвегии. Фото: Aftenposten
Инцидент произошел в норвежском городе Конгсберг, что на юге страны. Как стало известно, мужчина вооруженный луком стрелял в людей посреди улицы.
В результате происшествия погибли пять человек и еще двое получили ранения различной степени тяжести. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и медики. Потерпевшие были госпитализированы.
Фото: Reuters
Стражам порядка удалось задержать стрелка. Предположительно у него имелись сообщники. В доме у подозреваемого проведут обыски. На данный момент устанавливаются мотивы преступления.
Отмечается, что один из раненых является полицейским, который находился в магазине в свободное от работы время. Согласно данным СМИ, после инцидента правоохранителям по всей стране был отдан приказ носить с собой огнестрельное оружие.
Фото с места событий: Reuters
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Соединённых Штатах Америки помощник почтальона расстрелял своих коллег. По данным ФБР, после убийства двух мужчин злоумышленник покончил жизнь самоубийством. Их бездыханные тела были обнаружены в почтовом отделении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Также "Комментарии" информировали о том, что на Гонконг обрушился мощный тайфун. Один мужчина погиб во время непогоды. Он ехал на мотоцикле и потерял управление. Несколько человек травмировались из-за стихии. Власти объявили о восьмом из десяти возможных уровне опасности. В школах остановлены занятия. Законодательный совет отложил свое еженедельное заседание.
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