logo
Русский Українська

BTC/USD

57479.08

ETH/USD

3779.02

LTC/USD

181.40

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Норвегии мужчина расстреливал людей из лука: есть погибшие (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Норвегии мужчина расстреливал людей из лука: есть погибшие (ФОТО)

Полицейские устанавливают мотивы преступления

сегодня, 16:50
Автор:

Денис Подставной

В Норвегии злоумышленник стрелял в толпу. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Норвегии мужчина расстреливал людей из лука: есть погибшие (ФОТО)

Стрельба в Норвегии. Фото: Aftenposten

Инцидент произошел в норвежском городе Конгсберг, что на юге страны. Как стало известно, мужчина вооруженный луком стрелял в людей посреди улицы. 

В результате происшествия погибли пять человек и еще двое получили ранения различной степени тяжести. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и медики. Потерпевшие были госпитализированы. 

В Норвегии мужчина расстреливал людей из лука: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Стражам порядка удалось задержать стрелка. Предположительно у него имелись сообщники. В доме у подозреваемого проведут обыски. На данный момент устанавливаются мотивы преступления. 

Отмечается, что один из раненых является полицейским, который находился в магазине в свободное от работы время. Согласно данным СМИ, после инцидента правоохранителям по всей стране был отдан приказ носить с собой огнестрельное оружие. 

В Норвегии мужчина расстреливал людей из лука: есть погибшие (ФОТО) - фото 3

Фото с места событий: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Соединённых Штатах Америки помощник почтальона расстрелял своих коллег. По данным ФБР, после убийства двух мужчин злоумышленник покончил жизнь самоубийством. Их бездыханные тела были обнаружены в почтовом отделении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Также "Комментарии" информировали о том, что на Гонконг обрушился мощный тайфун. Один мужчина погиб во время непогоды. Он ехал на мотоцикле и потерял управление. Несколько человек травмировались из-за стихии. Власти объявили о восьмом из десяти возможных уровне опасности. В школах остановлены занятия. Законодательный совет отложил свое еженедельное заседание.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4406372-vozroslo-chyslo-postradavshykh-ot-ruk-luchnyka-v-norvehyy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ