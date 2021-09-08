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Главная Новости Мир Европа В Польше на военном заводе прогремел взрыв: есть погибшие
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В Польше на военном заводе прогремел взрыв: есть погибшие

Завод занимается производством ракет и боеприпасов, которые используются польской армией

сегодня, 14:58
Автор:

Денис Подставной

На военном заводе в Польше прогремел взрыв. Об этом сообщает издание strefabiznesu. 

В Польше на военном заводе прогремел взрыв: есть погибшие

Иллюстрация. Фото: из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 8 сентября, в польском городе Скаржиско-Каменна. Сообщается, что на оборонном предприятии под названием "Меско" произошел взрыв. 

На место происшествия поспешили медики, полицейские и сотрудники пожарной службы. Согласно информации местных средств массовой информации, в результате инцидента погибла 41-летняя сотрудница предприятия. 

По предварительной данным, детонировали взрывчатые вещества, которые женщина упаковывала для отправки. Взрыв произошел прямо в руках у пострадавшей. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Для справки: данное предприятие занимается производством ракет и боеприпасов, которые используются польской армией. 

Ранее "Комментарии" информировали о том, что в польском городе Люблин произошло серьезное ДТП, в котором пострадали граждане Украины. В микроавтобусе находилось восемь человек. Они путешествовали из Украины в Польшу. В результате происшествия пострадали семеро украинцев. Пострадавшие получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы медиками, которые прибыли на место события. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на острове Ява, что в Индонезии горело здание тюрьмы. Пожар возник в помещении, в котором отбывали наказание заключенные за преступления, связанные с наркотиками. Отмечается, что тюрьма была переполнена.  В результате происшествия погибло, как минимум 40 человек и еще многие получили ранения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://strefabiznesu.pl/smiertelny-wypadek-na-linii-produkcyjnej-mesko-w-skarzysku-nie-zyje-kobieta-to-kolejna-tragedia/ar/c1-15792548
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