В Польше на военном заводе прогремел взрыв: есть погибшие

BTC/USD
46510.17
ETH/USD
3420.57
LTC/USD
182.94
USD/UAH
26.97
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
На военном заводе в Польше прогремел взрыв. Об этом сообщает издание strefabiznesu.
Иллюстрация. Фото: из открытых источников.
Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 8 сентября, в польском городе Скаржиско-Каменна. Сообщается, что на оборонном предприятии под названием "Меско" произошел взрыв.
На место происшествия поспешили медики, полицейские и сотрудники пожарной службы. Согласно информации местных средств массовой информации, в результате инцидента погибла 41-летняя сотрудница предприятия.
По предварительной данным, детонировали взрывчатые вещества, которые женщина упаковывала для отправки. Взрыв произошел прямо в руках у пострадавшей. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Для справки: данное предприятие занимается производством ракет и боеприпасов, которые используются польской армией.
Ранее "Комментарии" информировали о том, что в польском городе Люблин произошло серьезное ДТП, в котором пострадали граждане Украины. В микроавтобусе находилось восемь человек. Они путешествовали из Украины в Польшу. В результате происшествия пострадали семеро украинцев. Пострадавшие получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы медиками, которые прибыли на место события.
Также "Комментарии" сообщали о том, что на острове Ява, что в Индонезии горело здание тюрьмы. Пожар возник в помещении, в котором отбывали наказание заключенные за преступления, связанные с наркотиками. Отмечается, что тюрьма была переполнена. В результате происшествия погибло, как минимум 40 человек и еще многие получили ранения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости