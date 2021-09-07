В Польше произошло серьезное ДТП: пострадали семеро украинцев

В Польше произошло серьезное ДТП, в котором пострадали граждане Украины. Об этом сообщает издание УНИАН.

ДТП с украинцами в Польше. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 7 сентября неподалёку от польского города Люблин. Сообщается, что в ДТП попал микроавтобус, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.

В результате происшествия пострадали семеро украинцев. На место событий прибыли медики, которые госпитализировали потерпевших в госпиталь города Люблин. Они получили ранения средней степени тяжести.

В медицинское учреждение прибыл дежурный консул. Отмечается, что Генеральное консульство Украины в Люблине держит на контроле ход дела.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что в Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП. На автодороге в Пулинском районе водитель автобуса совершил столкновение с автовозом. Сразу после ДТП транспортное средство загорелось. В результате происшествия погиб один человек и еще многие получили ранения различной степени тяжести. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше пьяный украинец ехал за рулём городского автобуса. 46-летний мужчина, работающий на одном из городских маршрутов был задержан во время утренней проверки водителей на трезвость. У него в крови было обнаружено одно промилле алкоголя. Отмечается, что ранее украинец не попадал в такие ситуации. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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