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Главная Новости Мир Европа В Польше произошло серьезное ДТП: пострадали семеро украинцев
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В Польше произошло серьезное ДТП: пострадали семеро украинцев

Потерпевшие получили ранения средней степени тяжести

сегодня, 12:37
Автор:

Денис Подставной

В Польше произошло серьезное ДТП, в котором пострадали граждане Украины. Об этом сообщает издание УНИАН. 

В Польше произошло серьезное ДТП: пострадали семеро украинцев

ДТП с украинцами в Польше. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 7 сентября неподалёку от польского города Люблин. Сообщается, что в ДТП попал микроавтобус, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.

В результате происшествия пострадали семеро украинцев. На место событий прибыли медики, которые госпитализировали потерпевших в госпиталь города Люблин. Они получили ранения средней степени тяжести. 

В медицинское учреждение прибыл дежурный консул. Отмечается, что Генеральное консульство Украины в Люблине держит на контроле ход дела.

Ранее  "Комментарии" информировали о том, что в Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП. На автодороге в Пулинском районе водитель автобуса совершил столкновение с автовозом. Сразу после ДТП транспортное средство загорелось.  В результате происшествия погиб один человек и еще многие получили ранения различной степени тяжести. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше пьяный украинец ехал за рулём городского автобуса. 46-летний мужчина, работающий на одном из городских маршрутов был задержан во время утренней проверки водителей на трезвость. У него в крови было обнаружено одно промилле алкоголя. Отмечается, что ранее украинец не попадал в такие ситуации. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/world/v-polshe-proizoshla-avariya-postradalo-mnogo-ukraincev-novosti-mira-11536549.html
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