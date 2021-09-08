logo
Русский Українська

BTC/USD

45170.76

ETH/USD

3270.19

LTC/USD

173.45

USD/UAH

26.89

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Индонезии полыхало здание тюрьмы: десятки погибших и раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индонезии полыхало здание тюрьмы: десятки погибших и раненых

В Полиции предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание

сегодня, 10:56
Автор:

Денис Подставной

В Индонезии в здании тюрьмы вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает издание The Guardian. 

В Индонезии полыхало здание тюрьмы: десятки погибших и раненых

Пожар. Фото: ГСЧС.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 8 сентября, в провинции Бантен, что на острове Ява. Сообщается, что в тюрьме произошло сильное возгорание. В результате происшествия погибло по меньшей мере 40 человек и еще более 70 получили ранения различной степени тяжести. 

На место событий прибыли медики, спасатели и правоохранители. На данный момент причина пожара неизвестна, однако в полиции предполагают, что ею могло стать короткое замыкание электросети. 

В пострадавшем от пожара блоке, отбывали наказание заключенные за преступления, связанные с наркотиками. Точное количество людей, которые находились в здании неизвестно. Отмечается, что тюрьма была переполнена. 

Ранее издание "Комментарии" информировали о том, что в Мексике из-за сильных дождей, которые прошли в двух штатах река вышла из берегов. Наводнением было затоплено одно из медицинских учреждений. В нём находилось более полусотни пациентов. Вода вызвала сбои в системе электроснабжения. Из-за отключения системы подачи кислорода погибли 16 человек. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Филиппины накрыл мощный тайфун. Стихия разрушала дома местных жителей и привела к отключениям электричества. Специалисты сообщили, что во время непогоды скорость ветра могла достигать 150 километров в час. В государственных учреждениях временно остановлена работа. По данным синоптиков, в ближайшее время сильный ветер и обильные осадки не прекратятся. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/sep/08/fire-at-prison-in-indonesia-kills-at-least-40-people
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ