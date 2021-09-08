В Индонезии полыхало здание тюрьмы: десятки погибших и раненых

В Индонезии в здании тюрьмы вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает издание The Guardian.

Пожар. Фото: ГСЧС.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 8 сентября, в провинции Бантен, что на острове Ява. Сообщается, что в тюрьме произошло сильное возгорание. В результате происшествия погибло по меньшей мере 40 человек и еще более 70 получили ранения различной степени тяжести.

На место событий прибыли медики, спасатели и правоохранители. На данный момент причина пожара неизвестна, однако в полиции предполагают, что ею могло стать короткое замыкание электросети.

В пострадавшем от пожара блоке, отбывали наказание заключенные за преступления, связанные с наркотиками. Точное количество людей, которые находились в здании неизвестно. Отмечается, что тюрьма была переполнена.

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