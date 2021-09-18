В Польше пенсионер убил себя петардой на митинге

В Варшаве погиб пенсионер. Об этом сообщает издание Факты.

Петарда. Фото: Факты.

Как стало известно, инцидент произошел столице Польши. Сообщается, что во время митингов медиков у канцелярии премьер-министра 94-летний мужчина положил себе зажженную петарду в рот.

В результате инцидента пострадавший получил серьезные травмы лица и был госпитализирован. От полученных травм он скончался в стенах медицинского учреждения.

Согласно данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов, якобы нашли при умершем прощальное письмо. В нём он писал о том, что протестовал против митинга медиков, так как считал его политическим.

На акции протеста медицинские работники требования повышения заработной платы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Харькове застрелился владелец ресторана. Сообщается, что тело было обнаружено в туалете заведения. Согласно данным полицейских, мужчина застрелился из помпового ружья. По документам оружие было официально зарегистрировано на него. В доме у погибшего была найдена предсмертная записка. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировали о том, что в Нидерландах вооруженный арбалетом злоумышленник пытался выстрелить в стражей порядка. До этого мужчина с помощью холодного оружия убил двух местных жителей. Еще один человек получил ранения. Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие. В Сети появляются видео с места событий. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом держит в руках оружие. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!