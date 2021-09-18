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Главная Новости Мир Европа В Польше пенсионер убил себя петардой на митинге
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В Польше пенсионер убил себя петардой на митинге

На акции протеста медработники требовали повышения зарплаты

18 сентября 2021, 23:00
Автор:

Денис Подставной

В Варшаве погиб пенсионер. Об этом сообщает издание Факты. 

В Польше пенсионер убил себя петардой на митинге

Петарда. Фото: Факты.

Как стало известно, инцидент произошел столице Польши. Сообщается, что во время митингов медиков у канцелярии премьер-министра 94-летний мужчина положил себе зажженную петарду в рот. 

В результате инцидента пострадавший получил серьезные травмы лица и был госпитализирован. От полученных травм он скончался в стенах медицинского учреждения. 

Согласно данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов, якобы нашли при умершем прощальное письмо. В нём он писал о том, что протестовал против митинга медиков, так как считал его политическим. 

На акции протеста медицинские работники требования повышения заработной платы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Харькове застрелился владелец ресторана. Сообщается, что тело было обнаружено в туалете заведения. Согласно данным полицейских, мужчина застрелился из помпового ружья. По документам оружие было официально зарегистрировано на него. В доме у погибшего была найдена предсмертная записка. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировали о том, что в Нидерландах вооруженный арбалетом злоумышленник пытался выстрелить в стражей порядка. До этого мужчина с помощью холодного оружия убил двух местных жителей. Еще один человек получил ранения. Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие. В Сети появляются видео с места событий. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом держит в руках оружие. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20210918-smertelni-travmy-oblychchya-v-polshhi-94-richnyj-cholovik-pidpalyv-petardu-i-poklav-yiyi-do-rota/
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