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В Польше подготовили список санкций против Беларуси

Польша обратится в Европейский Союз по просьбе продления санкций

сегодня, 14:58
Автор:

Козлова Альбіна
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В Польше подготовили список санкций против Беларуси

В Польше подготовили новый санкционный список, фото из открытых источников

На границах между Польшей и Белоруссией нарастает напряжение. До границы Польша стащила войска, однако две группы мигрантов прорвались на ее территорию. Евгений Енин, замминистра внутренних дел Украины, подчеркнул, что ситуация на границах обостряется. В настоящее время наблюдается приток мигрантов в приграничные регионы Украины.

В Польше уже объявили, что подготовили перечень санкций в отношении Белоруссии. По словам заместителя министра иностранных дел Марцина Пшидача, санкции введут в отношении компаний и физических лиц. Об этом сообщает Польское радио.

В обновленный список внесли большее количество людей из Беларуси, которым запретят въезд в страны Европы. Кроме того, санкции будут касаться авиалиний и транспорта. Ведь авиакомпании перевозят иммигрантов. Поэтому те компании, которые и дальше будут перевозить мигрантов, будут подпадать под санкции от Евросоюза.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что на саммите Европейского Союза Польша будет подавать прошение о продлении санкций против белорусского правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии хотят решить вопрос с мигрантами на границе Польши, привлекая Украину. По словам эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции СДП в Бундестаге Нильса Шмида, нужно дать пройти мигрантам в Польшу, а затем отправить их в третью страну, например, в Украину. Для того, чтобы они прошли все необходимые процедуры.

В Польше тоже считают, что мигранты могут пройти через границы Украины. Сейчас там уплотняют оборону государственной границы.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2845056,%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B
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Обсуждения

ККК

сегодня, 15:49

Мигрантов надо вооружать и загонять в гейропу с оружием, чтобы они там убивали и сеяли хаос!)) Не только же гейропе разрушать экономику в странах третьего мира!

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