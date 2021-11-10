В Польше подготовили список санкций против Беларуси

В Польше подготовили новый санкционный список, фото из открытых источников

На границах между Польшей и Белоруссией нарастает напряжение. До границы Польша стащила войска, однако две группы мигрантов прорвались на ее территорию. Евгений Енин, замминистра внутренних дел Украины, подчеркнул, что ситуация на границах обостряется. В настоящее время наблюдается приток мигрантов в приграничные регионы Украины.

В Польше уже объявили, что подготовили перечень санкций в отношении Белоруссии. По словам заместителя министра иностранных дел Марцина Пшидача, санкции введут в отношении компаний и физических лиц. Об этом сообщает Польское радио.

В обновленный список внесли большее количество людей из Беларуси, которым запретят въезд в страны Европы. Кроме того, санкции будут касаться авиалиний и транспорта. Ведь авиакомпании перевозят иммигрантов. Поэтому те компании, которые и дальше будут перевозить мигрантов, будут подпадать под санкции от Евросоюза.



Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что на саммите Европейского Союза Польша будет подавать прошение о продлении санкций против белорусского правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии хотят решить вопрос с мигрантами на границе Польши, привлекая Украину. По словам эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции СДП в Бундестаге Нильса Шмида, нужно дать пройти мигрантам в Польшу, а затем отправить их в третью страну, например, в Украину. Для того, чтобы они прошли все необходимые процедуры.

В Польше тоже считают, что мигранты могут пройти через границы Украины. Сейчас там уплотняют оборону государственной границы.





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