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Главная Новости Мир Европа В Польше пьяный украинец управлял городским автобусом
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В Польше пьяный украинец управлял городским автобусом

У него в крови было выявлено одно промилле алкоголя

сегодня, 19:13
Автор:

Денис Подставной

В Польше гражданин Украины был задержан полицейскими. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Польше пьяный украинец управлял городским автобусом

Полиция. Фото из открытых источников.

Как стало известно, в польском городе Валбжих украинец управлял городским автобусом в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что 46-летний мужчина, который перевозил пассажиров на одном из городских маршрутов был задержан во время утренней проверки на трезвость водителей. У него в крови было выявлено одно промилле алкоголя. 

Суд признал украинца виновным, и принял решение лишить его водительских прав на три года. Помимо этого мужчина будет вынужден заплатить штраф в размере десяти тысяч злотых.

Отмечается, что данный гражданин Украины уже на протяжении долгого времени работал в Польше и ранее никогда не попадал в такие ситуации. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше погиб гражданин Украины, которого задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина уснул пьяным в автобусе и был доставлен в вытрезвитель. Там он начал агрессивно себя вести — кусать и бить стражей порядка. Нарушителя связали ремнями, а после этого он начал синеть и умер. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Венгрии погибла украинка. Она принимала участие в веломарафоне под названием North Cape 4000. 38-летняя велосипедистка двигалась в ночное время суток по автодороге недалеко от озера Балатон. Она была сбита водителем легкового автомобиля, который двигался по встречной полосе. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/worldabus/4393965-v-polshe-pianyi-ukraynets-upravlial-avtobusom
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