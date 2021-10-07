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В Польше произошло смертельное ДТП: погибли украинцы (ФОТО)

Автомобиль слетел с автодороги, перевернулся и врезался в дерево

сегодня, 15:02
Автор:

Денис Подставной

В Польше произошло ДТП с участием граждан Украины. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Польше произошло смертельное ДТП: погибли украинцы (ФОТО)

ДТП в Польше. Фото: Associated Press

Как стало известно, инцидент произошел в городе Катовице, сегодня, 7 октября. Сообщается, что легковой автомобиль слетел с автодороги, перевернулся и врезался в дерево. В результате происшествия погибли два гражданина Украины возрастом 21 и 22 года. 

На место происшествия поспешили медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, удар во время ДТП был настолько сильным, что автомобиль получил серьезнейшие механические повреждения. Спасателям приходилось вырезать тела погибших из покореженного транспорта. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

В Сети появились фотографии с места трагедии. 

В Польше произошло смертельное ДТП: погибли украинцы (ФОТО) - фото 2

Фото: se.pl.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Польше от ножевых ранений скончался маленький украинецКровавая семейная ссора произошла в Тарнуве. Молодой человек и женщина, имеющие гражданство Украины, арендовали жилье в Польше и давно проживали за рубежом. Раны от холодного оружия получили все, кто находился в квартире. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинец рассказал и показал ужасные заработки в Польше. Юноше предложили работать на складе оптовой одежды. До польского города Познань из Запорожья он ехал бесконечно долго — два дня! Автобусом. Работник из Украины планировал вылететь из Киева в соседнюю страну самолетом, это ему бы обошлось в 400-600 гривен. Но польское агентство принудительно диктовала клиенту свой выбор и своего перевозчика.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4404215-v-dtp-v-polshe-pohybly-ukrayntsy-ym-bylo-21-y-22-hoda
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