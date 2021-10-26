В Польше студент из Украины был найден мёртвым: подробности

В Польше обнаружили бездыханное тело гражданина Украины. Об этом пишет издание Lublin112.pl.

Полиция в Польше. Фото: inPoland

Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Люблин. У входа в общежитие был найден труп 22-летнего студента из Украины. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Сообщается, что тело погибшего находилось на крыше над дверью у входа в здание. Стражи порядка зафиксировали смерть украинца. Согласно предварительному осмотру тела умершего, участие третьих лиц в смерти мужчины исключено.

Причиной смерти молодого человека является падение с высоты.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Мексике во время перестрелки в одном из баров погибли люди. Случайными жертвами стрельбы стали несколько туристов. Популярная американская блогерша и её подруга получили серьезные ранения. От полученных травм блогер скончалась на месте. Вторая девушка была доставлена в больницу, но медикам не удалось спасти её жизнь. В социальных сетях на страницу американки было подписано свыше сорока тысяч человек.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Польше гражданин Украины устроил ДТП. Мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения врезался в ограждение. На место событий поспешили правоохранители. Нарушитель прошел тест на трезвость. Как пишут СМИ, сначала полицейские не поверили показаниям алкотестера, однако повторные тесты не изменили показатели. В крови у мужчины была обнаружена смертельная доза алкоголя.

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