В Польше студент из Украины был найден мёртвым: подробности

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Денис Подставной
В Польше обнаружили бездыханное тело гражданина Украины. Об этом пишет издание Lublin112.pl.
Полиция в Польше. Фото: inPoland
Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Люблин. У входа в общежитие был найден труп 22-летнего студента из Украины. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
Сообщается, что тело погибшего находилось на крыше над дверью у входа в здание. Стражи порядка зафиксировали смерть украинца. Согласно предварительному осмотру тела умершего, участие третьих лиц в смерти мужчины исключено.
Причиной смерти молодого человека является падение с высоты.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Мексике во время перестрелки в одном из баров погибли люди. Случайными жертвами стрельбы стали несколько туристов. Популярная американская блогерша и её подруга получили серьезные ранения. От полученных травм блогер скончалась на месте. Вторая девушка была доставлена в больницу, но медикам не удалось спасти её жизнь. В социальных сетях на страницу американки было подписано свыше сорока тысяч человек.
Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Польше гражданин Украины устроил ДТП. Мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения врезался в ограждение. На место событий поспешили правоохранители. Нарушитель прошел тест на трезвость. Как пишут СМИ, сначала полицейские не поверили показаниям алкотестера, однако повторные тесты не изменили показатели. В крови у мужчины была обнаружена смертельная доза алкоголя.
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