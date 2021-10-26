В Мексике случайно убили популярную блогершу (ФОТО)

В Мексике погибла популярная блогерша. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Стрельба в Мексике. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в одном из баров мексиканского города Тулум. Сообщается, что в заведении внезапно вспыхнул конфликт между двумя группами вооруженных людей.

Случайными жертвами стали несколько туристов. В результате происшествия ранения получила 25-летння американская блогерша, её подруга из Германии и еще несколько человек.

От полученных травм американка скончалась на месте инцидента, её 35-летняя подруга была госпитализирована прибывшими на место событий медиками. Потерпевшая скончалась в стенах медицинского учреждения.

В связи с происшествием Министерство иностранных дел Германии рекомендовало туристам в Мексике "не покидать охраняемые гостиничные объекты".

Блогерша Анджали Риот (на её страницу в Instagram подписано более 40 тысяч человек). Фото: instagram.com/thestylelagoon

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в городке, расположенном в штате Айдахо во время перестрелки погибли два человека. Выстрелы раздались 25 октября в торговом центре. На место вызвали полицию, но стрелок не хотел сдаваться полиции и открыл ответный огонь. Посетителей центра и продавцов эвакуировали, улицу перекрыли. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что мощный снегопад на севере Индии убил людей. Группа туристов с сопровождающими совершала переход через горный перевал Ламкхага. Нескольким удалось добраться до укрытия и рассказать и произошедшем. Были начаты поисково-спасательные работы. Привлечены военнослужащие и авиация. В результате проведённых мероприятий удалось спасти двух человек. Найдены бездыханные тела 11 туристов.

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