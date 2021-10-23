В крови обнаружили смертельную дозу алкоголя: в Польше украинец попал в ДТП

В Польше полицейские задержали гражданина Украины. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Польше задержали украинца. Фото: Autocentre

Инцидент произошел в городе Тарчин, что в Мазовецком воеводстве. Как стало известно, поздно вечером, 44-летни мужчина попал в ДТП на своем автомобиле. Легковушка протаранила забор.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя вытащили из-за руля и протестировали на трезвость.

Как пишет издание, сначала стражи порядка подумали, что их прибор сломался однако, повторные тесты не изменили показатели. В крови у украинца обнаружена смертельная доза алкоголя — пять промилле.

Мужчина попытался откупиться от полицейских и положил между креслами автомобиля несколько сотен злотых. Правонарушитель был задержан.

Теперь украинцу грозит наказание в виде тюремного заключения.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Казахстане самолет с игроками футбольной команды попал в аварию в аэропорту. Летательный аппарат столкнулся с легковым автомобилем. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры провели в салоне самолета более часа в ожидании эвакуации.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше из-за сильного урагана погиб гражданин Украины. Мужчина умер в Нижнесилезском воеводстве, что на юго-западе страны. В момент смерти он находился в своем транспортном средстве. Из-за сильных порывов ветра автомобиль угодил в ров.

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