В крови обнаружили смертельную дозу алкоголя: в Польше украинец попал в ДТП

BTC/USD
60577.30
ETH/USD
3995.06
LTC/USD
191.79
USD/UAH
26.50
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В Польше полицейские задержали гражданина Украины. Об этом сообщает издание УНИАН.
В Польше задержали украинца. Фото: Autocentre
Инцидент произошел в городе Тарчин, что в Мазовецком воеводстве. Как стало известно, поздно вечером, 44-летни мужчина попал в ДТП на своем автомобиле. Легковушка протаранила забор.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя вытащили из-за руля и протестировали на трезвость.
Как пишет издание, сначала стражи порядка подумали, что их прибор сломался однако, повторные тесты не изменили показатели. В крови у украинца обнаружена смертельная доза алкоголя — пять промилле.
Мужчина попытался откупиться от полицейских и положил между креслами автомобиля несколько сотен злотых. Правонарушитель был задержан.
Теперь украинцу грозит наказание в виде тюремного заключения.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Казахстане самолет с игроками футбольной команды попал в аварию в аэропорту. Летательный аппарат столкнулся с легковым автомобилем. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры провели в салоне самолета более часа в ожидании эвакуации.
Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше из-за сильного урагана погиб гражданин Украины. Мужчина умер в Нижнесилезском воеводстве, что на юго-западе страны. В момент смерти он находился в своем транспортном средстве. Из-за сильных порывов ветра автомобиль угодил в ров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости