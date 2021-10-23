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В крови обнаружили смертельную дозу алкоголя: в Польше украинец попал в ДТП

Сначала стражи порядка подумали, что их прибор сломался

сегодня, 12:45
Автор:

Денис Подставной
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В Польше полицейские задержали гражданина Украины. Об этом сообщает издание УНИАН.

В крови обнаружили смертельную дозу алкоголя: в Польше украинец попал в ДТП

В Польше задержали украинца. Фото: Autocentre

Инцидент произошел в городе Тарчин, что в Мазовецком воеводстве. Как стало известно, поздно вечером, 44-летни мужчина попал в ДТП на своем автомобиле. Легковушка протаранила забор.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя вытащили из-за руля и протестировали на трезвость. 

Как пишет издание, сначала стражи порядка подумали, что их прибор сломался однако, повторные тесты не изменили показатели. В крови у украинца обнаружена смертельная доза алкоголя — пять промилле. 

Мужчина попытался откупиться от полицейских и положил между креслами автомобиля несколько сотен злотых. Правонарушитель был задержан. 

Теперь украинцу грозит наказание в виде тюремного заключения. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Казахстане самолет с игроками футбольной команды попал в аварию в аэропорту. Летательный аппарат столкнулся с легковым автомобилем. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры провели в салоне самолета более часа в ожидании эвакуации. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше из-за сильного урагана погиб гражданин Украины. Мужчина умер в  Нижнесилезском воеводстве, что на юго-западе страны. В момент смерти он находился в своем транспортном средстве. Из-за сильных порывов ветра автомобиль угодил в ров. 




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Источник: https://www.unian.net/incidents/pyat-promille-ukrainskiy-voditel-edva-ne-slomal-alkotester-polskim-kopam-novosti-ukraina-11585104.html
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