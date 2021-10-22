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В Польше трагически погиб гражданин Украины

Польшу накрыла непогода

сегодня, 11:49
Автор:

Денис Подставной
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Территорией Польши пронеслись ураганы, которые унесли жизни людей. Об этом сообщает издание Укринформ. 

В Польше трагически погиб гражданин Украины

"Скорая". Фото: Reuters

Наибольшее число разрушений и все смерти были зафиксированы на юго-западе страны в Нижнесилезском воеводстве. Как стало известно, неподалёку от города Свидник из-за сильного порыва ветра легковой автомобиль вылетел в ров. От полученных травм на месте скончался 43-летний гражданин Украины. 

В городе Вроцлав сильный ветер повалил дерево на автомобиль. Два человека погибли на месте. В Сехнице шторм повредил стену недостроенного здания, и она рухнула на 55-летнего гражданина. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался. 

Согласно данным пожарной службы, по все стране сильные порывы ветра привели к травмированию 13 граждан. Пятеро из них являются спасателями. 

На протяжении одного дня спасатели по всей стране выезжали около десяти тысяч раз на вызовы связанные с непогодой. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Полтавской области дерево упало на детей, которые находились на прогулке в детском саду. Пострадали два ребёнка и воспитательница. На место прибыли медики и полицейские. Потерпевшие были госпитализированы. Согласно данным СМИ, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России на территории порохового завода вспыхнул пожар. На место прибыли сотрудники пожарной службы, которым удалось полностью ликвидировать пламя. В результате инцидента, предварительно погибли семь человек и еще многие получили ранения различной степени тяжести. 



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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3336810-uragany-v-polse-unesli-cetyre-zizni-sredi-pogibsih-ukrainec.html
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