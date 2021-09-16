В Польше украинцы погибли в страшном ДТП: что известно об аварии (ФОТО)

15 сентября стало известно о жутком ДТП, которое произошло в Польше. На месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Об этой трагедии сообщили в Минздраве Украины. В Польше в результате ДТП погибли два украинца (facebook.com/victoria.radio) Как рассказали в ведомстве, смертельная авария произошла около Немгловы, что в Лодзинском воеводстве.

В дипломатическом ведомстве Украины заявили, что украинские дипломаты в Польше активно сотрудничают с местными правоохранителями, чтобы установить и выяснить все обстоятельства аварии. Консулы также держат связь с родными. Сейчас тела погибших собираются перевезти в Украину.

Radio Victoria информирует, что ДТП произошло в результате столкновения двух грузовых автомобилей. Журналисты издания пишут, что в аварии погибли три человека, еще двое с ранениями различной степени тяжести попали в больницу. На опубликованных фото четко видно, что от удара фуру развернуло на всю дорогу. Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Польше произошло серьезное ДТП. В Польше произошло серьезное ДТП, в котором пострадали граждане Украины. Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром 7 сентября недалеко от польского города Люблин. Сообщается, что в ДТП попал микроавтобус, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек. В результате происшествия пострадали семь украинцев. На место событий прибыли медики, госпитализировали пострадавших в госпиталь города Люблин. Они получили ранения средней степени тяжести. В медицинское учреждение прибыл очередной консул. Отмечается, что Генеральное консульство Украины в Люблине держит на контроле ход дела.

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