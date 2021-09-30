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В Польше украинцы попали в смертельное ДТП (ФОТО)

Автомобиль с украинцами попал в ДТП неподалёку от Жгува

сегодня, 13:38
Автор:

Денис Подставной

В Польше произошло смертельное ДТП с участием граждан Украины. Об этом сообщает издание Укринформ. 

В Польше украинцы попали в смертельное ДТП (ФОТО)

ДТП в Польше. Фото: KWP Lodz

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от населённого пункта под названием Жгув, который находится в центральной части страны. Сообщается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезался в электрический столб.

В салоне транспортного средства находились четверо украинцев. От сильного удара автомобиль разделился на две части. В результате происшествия погибли двое мужчин 23 и 25 лет и 23-летняя одна женщина. Еще одна гражданка Украины получила ранения. Она была госпитализирована прибывшими на место событий медиками. 

Двое из погибших, вероятно были супругами. 

Автомобиль получил серьезные механические повреждения и спасателям пришлось извлекать пострадавших с помощью специального оборудования. 

Отмечается, что в ДТП участвовали также и два других транспортных средства, но среди их пассажиров пострадавших нет. 

В Польше украинцы попали в смертельное ДТП (ФОТО) - фото 2

Фото: KWP Lodz

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Израиле 40 человек пострадали в результате серьезного ДТП. Пассажирский автобус совершил столкновение с частным автомобилем. В результате аварии три десятка человек получили легкие ранения и еще девять — средней и тяжелой. Движение на автодороге приостановлено. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Польше автобус с дошкольниками угодил в ДТП. В транспортном средстве находился 31 ребёнок, несколько воспитателей и водитель. Одного из потерпевших пришлось доставлять в медицинское учреждение по воздуху. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324730-u-polsi-v-dtp-zaginuli-troe-ukrainciv.html
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