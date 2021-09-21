В Польше автобус с дошкольниками угодил в ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

В Польше автобус с детьми угодил в ДТП. Об этом сообщает издание RFM-24.

В Польше автобус с детьми попал в ДТП. Фото: facebook.com/straztorun.

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от польского города Быдгощ. Сообщается, что автобус, в салоне которого находился 31 ребёнок дошкольного возраста и воспитатели попал в ДТП.

Согласно данным средств массовой информации, транспортное средство сначала съехало на обочину дороги, а затем слетело в кювет. В результате происшествия пострадали четверо взрослых пассажиров. Они получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что одного из раненых доставили в медицинское учреждение по воздуху. У него подозревают перелом бедренной кости.

Жизни детей ничего не угрожает, однако они были госпитализированы в профилактических целях. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.





Фото: facebook.com/straztorun.



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