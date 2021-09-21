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Главная Новости Мир Европа В Польше автобус с дошкольниками угодил в ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)
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В Польше автобус с дошкольниками угодил в ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

Транспортное средство слетело в кювет

сегодня, 13:34
Автор:

Денис Подставной

В Польше автобус с детьми угодил в ДТП. Об этом сообщает издание RFM-24.

В Польше автобус с дошкольниками угодил в ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

В Польше автобус с детьми попал в ДТП. Фото: facebook.com/straztorun.

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от польского города Быдгощ. Сообщается, что автобус, в салоне которого находился 31 ребёнок дошкольного возраста и воспитатели попал в ДТП. 

Согласно данным средств массовой информации, транспортное средство сначала съехало на обочину дороги, а затем слетело в кювет. В результате происшествия пострадали четверо взрослых пассажиров. Они получили ранения различной степени тяжести. 

Отмечается, что одного из раненых доставили в медицинское учреждение по воздуху. У него подозревают перелом бедренной кости. 

Жизни детей ничего не угрожает, однако они были госпитализированы в профилактических целях. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. 

В Польше автобус с дошкольниками угодил в ДТП: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/straztorun.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Ньюпорт злоумышленник открыл огонь по ученикам. На место событий поспешили стражи порядка. В результате происшествия пострадали два человека. Раненые были доставлены в медицинское учреждение. Правоохранителям удалось задержать преступника. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше на митинге медиков пожилой мужчина положил подожженную петарду себе в рот. В результате происшествия потерпевший получил серьезные травмы и был госпитализирован. От полученных травм мужчина скончался в стенах больнице. По данным СМИ, правоохранители обнаружили при погибшем предсмертную записку. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kujawsko-pomorskie-autobus-wjechal-do-rowu-31-dzieci-zabrany,nId,5493833#crp_state=1
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