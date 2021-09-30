В Израиле 40 человек пострадали в результате серьезного ДТП (ВИДЕО)

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Денис Подставной
В Израиле произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает издание Корреспондент.
Серьезное ДТП в Израиле
Как стало известно инцидент произошел в израильском регионе Галилея. Сообщается, что пассажирский автобус совершил столкновение с частным автомобилем. После удара первое транспортное средство перевернулось на бок.
На место поспешили сотрудники спасательной службы и медики. В результате происшествия пять человек имеют ранения средней и тяжелой степени тяжести и около тридцати получили легкие ранения. Четверо пассажиров автомобиля находятся без сознания.
Как пишет издание, точных данных о жертвах нет, однако в Сети сообщают о восьми погибших.
Движение на автодороге приостановлено. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Потерпевших доставляют в медицинские учреждения.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США автомобиль с людьми внутри сорвался в глубокую пропасть. Во время поездки девушки находившиеся в легковушке поняли, что свернули не туда и решили развернуться в обратном направлении. Одна из них вышла из транспортного средства, чтобы координировать действия. Водитель авто не справилась с управлением и сорвалась в пропасть.
Также "Комментарии" информировали о том, что в Беларуси на территории нефтезавода разгорелся сильный пожар. Сообщается, что во время запуска установки замедленного коксования на территории завода произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Им удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать пожар.
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