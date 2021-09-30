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В Израиле 40 человек пострадали в результате серьезного ДТП (ВИДЕО)

Автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся на бок

сегодня, 10:21
Автор:

Денис Подставной








В Израиле произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Израиле 40 человек пострадали в результате серьезного ДТП (ВИДЕО)

Серьезное ДТП в Израиле

Как стало известно инцидент произошел в израильском регионе Галилея. Сообщается, что пассажирский автобус совершил столкновение с частным автомобилем. После удара первое транспортное средство перевернулось на бок. 

На место поспешили сотрудники спасательной службы и медики. В результате происшествия пять человек имеют ранения средней и тяжелой степени тяжести и около тридцати получили легкие ранения. Четверо пассажиров автомобиля находятся без сознания. 

Как пишет издание, точных данных о жертвах нет, однако в Сети сообщают о восьми погибших. 

Движение на автодороге приостановлено. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Потерпевших доставляют в медицинские учреждения. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США автомобиль с людьми внутри сорвался в глубокую пропасть. Во время поездки девушки находившиеся в легковушке поняли, что свернули не туда и решили развернуться в обратном направлении. Одна из них вышла из транспортного средства, чтобы координировать действия. Водитель авто не справилась с управлением и сорвалась в пропасть.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Беларуси на территории нефтезавода разгорелся сильный пожар. Сообщается, что во время запуска установки замедленного коксования на территории завода произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Им удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать пожар. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4401853-masshtabnoe-dtp-v-yzrayle-40-postradavshykh
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