В Израиле 40 человек пострадали в результате серьезного ДТП (ВИДЕО)



















В Израиле произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Серьезное ДТП в Израиле

Как стало известно инцидент произошел в израильском регионе Галилея. Сообщается, что пассажирский автобус совершил столкновение с частным автомобилем. После удара первое транспортное средство перевернулось на бок.

На место поспешили сотрудники спасательной службы и медики. В результате происшествия пять человек имеют ранения средней и тяжелой степени тяжести и около тридцати получили легкие ранения. Четверо пассажиров автомобиля находятся без сознания.

Как пишет издание, точных данных о жертвах нет, однако в Сети сообщают о восьми погибших.



Движение на автодороге приостановлено. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Потерпевших доставляют в медицинские учреждения.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США автомобиль с людьми внутри сорвался в глубокую пропасть. Во время поездки девушки находившиеся в легковушке поняли, что свернули не туда и решили развернуться в обратном направлении. Одна из них вышла из транспортного средства, чтобы координировать действия. Водитель авто не справилась с управлением и сорвалась в пропасть.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Беларуси на территории нефтезавода разгорелся сильный пожар. Сообщается, что во время запуска установки замедленного коксования на территории завода произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Им удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать пожар.

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