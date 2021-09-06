В Польше украинцы протестуют против полицейского произвола

Украинские заробитчане 4 сентября вышли на акцию протеста против произвола полиции и пыток задержанных украинцев, которые потом умерли. Об этом пишет издание Gazeta.pl.

В Польше украинцы протестуют против жестокости полиции, фото Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta

Участники акции собрались у провинциального штаба полиции Нижней Силезии с плакатами и листовками. Лозунги протестующих: "У тебя кровь на руках", "Остановим убийства полиции", "Я не хочу бояться полицейского". Украинцы выкрикивали "позор" и "бандиты".



Причина протестов — три последних смерти молодых украинцев после их задержания полицией. Протестующие вспомнили о трех погибших — Лукаше, Бартеке и Дмитрие. Дела об их смерти до сих пор расследуются.

Украинцы отметили, что полицейские злоупотребляют служебным положением, избивают и пытают задержанных. По мнению участников акции, полицейские неквалифицированные, не знают правил и методов безопасного обращения с людьми и это уже полицейский террор. Ведь руководство полиции скрывает преступления подчиненных и никак их не наказывает за бесчеловечное отношение к гражданам, нарушающее их права.

В польской полиции следует провести радикальные изменения системы и внедрять просоциальную политику, убеждены протестующие.

В начале августа умер 34-летний Бартек с Любина после задержания полицией. К сыну мать вызвала полицию, сообщив, что он бросал камни в окна. 29-летний Лукаш умер после того, как его избили дубинками полицейские, которые должны были спасти его от попытки самоубийства.



В июле 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко скончался в вытрезвителе после того, как там его связали и прижимали коленями к полу. Парень тогда возвращался с вечеринки автобусом и был нетрезв.

В 2016 году во Вроцлаве также был другой резонансный случай. 25-летний Игорь Стаховяк умер в отделении полиции Вроцлав-Старый город. Мужчину задержали утром, когда он возвращался с вечеринки. Он вроде был похожим на 22-летнего мужчину, которого разыскивали за торговлю наркотиками.

Как сообщал портал "Комментарии", предварительная квалификация дела о смерти Дмитрия — непреднамеренное доведение до смерти человека.





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