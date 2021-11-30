logo

BTC/USD

56662.68

ETH/USD

4540.52

LTC/USD

206.25

USD/UAH

27.52

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Польше украинец сбил насмерть пешехода: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше украинец сбил насмерть пешехода: подробности

Погибший находился в "слепой зоне" и водитель грузовика не увидел его

сегодня, 19:05
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Польше гражданин Украины угодил в ДТП. Об этом пишет издание inpoland. 

В Польше украинец сбил насмерть пешехода: подробности

Полиция. Фото: Pixabay

Инцидент произошел вчера, 29 ноября, в городе Каменьск, что в Лодзинском воеводстве Польши. Сообщается, что на одной из улиц города, около пешеходного перехода водитель грузового автомобиля сбил 61-летнего местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 

Выяснилось, что за рулем находился гражданин Украины. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Судмедэкспертиза поможет установить, был ли пешеход трезвым во время ДТП. 

Как пишет издание, на данный момент уже стало известно, что погибший находился в "слепой зоне" и водитель грузовика не увидел его. Украинец был трезвым.

Идет проверка камер мониторинга, которые установлены на данной территории. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Грецию всколыхнуло мощное подводное землетрясение. Специалисты зафиксировали серию толчков магнитудой около пяти баллов по шкале Рихтера неподалёку от острова Икария. Очаг землетрясения находился на глубине 17,5 километров. Спустя некоторое время раздалась вторая серия толчков. Сейсмическая активность ощущалась на греческих островах Самос, Хиос и других, которые находятся в этом районе.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в столице Афганистана у здания школы раздался взрыв. Согласно предварительной информации детонировала мина. Очевидцы рассказывают о том, что в результате инцидента, как минимум пять человек получили ранения. Правоохранители подтвердили факт взрыва и сообщили, что жертв нет. 








Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/proisshestviya/ukra%D1%97nec-v-polshhi-nasmert-zbiv-pishokhoda-tojj-perebuvav-v-mertvijj-zoni/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!