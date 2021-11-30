В Польше украинец сбил насмерть пешехода: подробности

В Польше гражданин Украины угодил в ДТП. Об этом пишет издание inpoland.

Полиция. Фото: Pixabay

Инцидент произошел вчера, 29 ноября, в городе Каменьск, что в Лодзинском воеводстве Польши. Сообщается, что на одной из улиц города, около пешеходного перехода водитель грузового автомобиля сбил 61-летнего местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Выяснилось, что за рулем находился гражданин Украины. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Судмедэкспертиза поможет установить, был ли пешеход трезвым во время ДТП.

Как пишет издание, на данный момент уже стало известно, что погибший находился в "слепой зоне" и водитель грузовика не увидел его. Украинец был трезвым.

Идет проверка камер мониторинга, которые установлены на данной территории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Грецию всколыхнуло мощное подводное землетрясение. Специалисты зафиксировали серию толчков магнитудой около пяти баллов по шкале Рихтера неподалёку от острова Икария. Очаг землетрясения находился на глубине 17,5 километров. Спустя некоторое время раздалась вторая серия толчков. Сейсмическая активность ощущалась на греческих островах Самос, Хиос и других, которые находятся в этом районе.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в столице Афганистана у здания школы раздался взрыв. Согласно предварительной информации детонировала мина. Очевидцы рассказывают о том, что в результате инцидента, как минимум пять человек получили ранения. Правоохранители подтвердили факт взрыва и сообщили, что жертв нет.

















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