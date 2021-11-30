В столице Афганистана у здания школы раздался взрыв: есть пострадавшие

В Афганистане прогремел взрыв. Об этом пишет издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 30 ноября, в афганской столице — городе Кабул. Сообщается, что на проспекте Дар-уль-Аман раздался взрыв. Согласно информации очевидцев, в результате происшествия пострадали, как минимум пять человек. В число раненых входят и представители "Талибана".

В материале отмечается, что взрыв произошел неподалёку от школы. По предварительным данным, взорвалась мина, которую заложили у дороги.

Афганские правоохранители уже подтвердили факт взрыва. По их словам, в результате инцидента никто не получил смертельных ранений.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в США мужчина погиб во время семейного застолья. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в это время в окно пострадавшего влетела шальная пуля. Мужчина получил серьезное ранение и скончался на месте от полученных травм. Граждане, живущие по соседству рассказали, что слышали громкие звуки выстрелов. По подозрению в стрельбе разыскивается 19-летний местный житель.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Испании сильные дожди и снегопады привели к образованию масштабных наводнений. Местные реки выходят из берегов. Стремительные потоки воды сносят всё на своем пути. Многие улицы городов оказались затопленными. Город Бальбао испытывает проблемы с электричеством. В пострадавших от стихии районах Испании приостановлено движение железнодорожного транспорта. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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