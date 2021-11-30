Грецию всколыхнуло мощное подводное землетрясение

У греческих островов произошло землетрясение. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Землетрясение. Фото: Pixabay

Сегодня, 30 ноября, у островов Греции зафиксировали подводное землетрясение. Согласно данным специалистов из Афинского геодинамического института, магнитуда подземных толчков составляла 5,1 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр подземных толчков находился в нескольких десятках километров от острова Икария. Очаг залегал на глубине около 17 километров.

Сейсмическая активность ощущалась на греческих островах Самос, Хиос и других, которые находятся в этом районе.

Кроме того, спустя несколько минут после первой серии подземных толчков произошло второе землетрясение. Оно было менее сильным (магнитудой 4,1).

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что север Испании страдает от масштабных наводнений. Они образовались после шторма, который принес с собой ливни и снегопады. Из-за стихии местные реки выходят из берегов, а потоки воды сносят все на своем пути. Улицы некоторых городов оказались под водой. Нарушено движение поездов.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки мужчина погиб от шальной пули. Происшествие случилось во время того, как американец отмечал День благодарения в кругу своей семьи. Пуля влетела через окно и ранила мужчину. От полученной травмы американец погиб на месте. Граждане, которые живут поблизости рассказали, что слышали громкие звуки выстрелов. По данному факту полицейские начали расследование.





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