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Грецию всколыхнуло мощное подводное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился недалеко от греческого острова Икария

сегодня, 18:05
Автор:

Денис Подставной
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У греческих островов произошло землетрясение. Об этом сообщает издание РБК-Украина. 

Грецию всколыхнуло мощное подводное землетрясение

Землетрясение. Фото: Pixabay

Сегодня, 30 ноября, у островов Греции зафиксировали подводное землетрясение. Согласно данным специалистов из Афинского геодинамического института, магнитуда подземных толчков составляла 5,1 балла по шкале Рихтера. 

Эпицентр подземных толчков находился в нескольких десятках километров от острова Икария. Очаг залегал на глубине около 17 километров. 

Сейсмическая активность ощущалась на греческих островах Самос, Хиос и других, которые находятся в этом районе. 

Кроме того, спустя несколько минут после первой серии подземных толчков произошло второе землетрясение. Оно было менее сильным (магнитудой 4,1).

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что север Испании страдает от масштабных наводнений. Они образовались после шторма, который принес с собой ливни и снегопады. Из-за стихии местные реки выходят из берегов, а потоки воды сносят все на своем пути. Улицы некоторых городов оказались под водой. Нарушено движение поездов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки мужчина погиб от шальной пули. Происшествие случилось во время того, как американец отмечал День благодарения в кругу своей семьи. Пуля влетела через окно и ранила мужчину. От полученной травмы американец погиб на месте. Граждане, которые живут поблизости рассказали, что слышали громкие звуки выстрелов. По данному факту полицейские начали расследование. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/grecheskih-ostrovov-proizoshlo-podvodnoe-1638278307.html
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