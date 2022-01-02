logo

BTC/USD

46998.86

ETH/USD

3795.65

LTC/USD

151.34

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Польше в новогоднюю ночь при неизвестных обстоятельствах погиб украинец: тело нашли посреди улицы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше в новогоднюю ночь при неизвестных обстоятельствах погиб украинец: тело нашли посреди улицы

В польском городе Седльце мёртвый украинец лежал на тротуаре с травмой в области головы

сегодня, 21:05
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Польше погиб гражданин Украины. Об этом пишет издание Wiadomosci.

В Польше в новогоднюю ночь при неизвестных обстоятельствах погиб украинец: тело нашли посреди улицы

Полиция. Фото: Pixabay

Происшествие случилось вчера, 1 января, в польском городе Седльце. Сообщается, что в новогоднюю ночь на одной из улиц города местные жители обнаружили бездыханное тело 47-летнего украинца. Согласно данным СМИ, мужчина лежал на тротуаре с травмой в области головы. На место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов. 

По предварительной информации, украинец был убит. Новый год мужчина отмечал в компании иностранцев и сограждан. Полицейские предположили, что они могут быть причастны к его смерти. 

На данный момент из-за произошедшего стражи порядка задержали 12 человек. Они являются гражданами Украины, Индонезии и Беларуси. Задержанные пребывали в состоянии алкогольного опьянения и могли дать показания. 

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России автобус протаранил опору моста. В результате сильного удара от полученных травм скончались пятеро человек. Многие получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Некоторые из них в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Среди потерпевших есть несовершеннолетние. Причины смертельного ДТП устанавливаются. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что вокруг сети "Книгарня Є" разгорелся скандалБлогер Маргарита Весна рассказала, что сотни людей не получили книги из сети магазинов "Книгарня Є", а сотрудники отключили все каналы связи. Оказывается, что не только она столкнулась с такой проблемой. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.wp.pl/mazowieckie-sylwestrowa-makabra-w-siedlcach-6721960303909728a
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!