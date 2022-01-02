В Польше в новогоднюю ночь при неизвестных обстоятельствах погиб украинец: тело нашли посреди улицы

В Польше погиб гражданин Украины. Об этом пишет издание Wiadomosci.

Полиция. Фото: Pixabay

Происшествие случилось вчера, 1 января, в польском городе Седльце. Сообщается, что в новогоднюю ночь на одной из улиц города местные жители обнаружили бездыханное тело 47-летнего украинца. Согласно данным СМИ, мужчина лежал на тротуаре с травмой в области головы. На место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов.

По предварительной информации, украинец был убит. Новый год мужчина отмечал в компании иностранцев и сограждан. Полицейские предположили, что они могут быть причастны к его смерти.

На данный момент из-за произошедшего стражи порядка задержали 12 человек. Они являются гражданами Украины, Индонезии и Беларуси. Задержанные пребывали в состоянии алкогольного опьянения и могли дать показания.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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