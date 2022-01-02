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В России автобус протаранил опору моста: много раненых и погибших (ВИДЕО)

В Рязанской области России автобус с полусотней пассажиров врезался в мост

сегодня, 17:45
Автор:

Денис Подставной
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В России произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об это пишет издание "Корреспондент".

В России автобус протаранил опору моста: много раненых и погибших (ВИДЕО)

ДТП с автобусом в России. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области РФ

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 2 января в Рязанской области (Россия). Сообщается, что возле села Вослебово автобус, в салоне которого находилось более полусотни пассажиров, врезался в опору железнодорожного моста. 

В результате происшествия от полученных травм скончались пятеро человек. Еще более двух десятков граждан получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Трое пострадавших находятся в реанимации. Согласно данным СМИ, среди пострадавших — двое несовершеннолетних. 

По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением на замерзшей дороге. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. В сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что бездыханное тело бизнес-менеджера семьи Кардашьян нашли в багажнике автомобиля. Полицейские подозревают её бойфренда. В настоящее время мужчина был задержан. Его будут судить через несколько недель. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что главный санитарный врач рассказал, когда в нашей стране ожидается вспышка нового штамма коронавирусной инфекции под названием "Омикрон". По его словам, вспышка в Украине может быть запоздавшей, по сравнению с показателями других стран Европы. Медик отметил, что новый штамм ковида может привести к непредсказуемым последствиям. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4433693-v-rossyy-avtobus-vletel-v-oporu-mosta-piat-zhertv
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