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В Польше на пункте пропуска с Беларусью прогремел взрыв: есть пострадавшие

Взрыв раздался в здании автоинспекции

сегодня, 13:01
Автор:

Денис Подставной
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В Польше на пункте пропуска с Беларусью прогремел взрыв. Об этом сообщает издание РБК Украина. 

В Польше на пункте пропуска с Беларусью прогремел взрыв: есть пострадавшие

Пункт пропуска. Фото: twitter.com/PodlaskiUW

Как стало известно, инцидент произошел в Польше на пограничном переходе с Беларусью в Кузнице Белостоцкой. Сообщается, что в здании автоинспекции раздался взрыв во время проверки транспортного средства. 

Как пишет издание сотрудники таможенной службы вскрыли место, где могли быть спрятаны запрещенные предметы. В люке в здании, вероятно, находился газ, который воспламенился от искры, а после чего образовалось возгорание. Кроме того, загорелся и автомобиль. Его потушили собственными силами.

В результате происшествия ранения получил один человек. Мужчину ранила крышка люка в ногу. Отмечается, что его травмы оказались легкими. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на юге Польши трагически погиб гражданин Украины. Мужчина отравился на заработки заграницу и проживал в городе Забже. Во время выполнения земельных работ произошел оползень и украинца засыпало. Его попытались достать, откапывая вручную. Когда мужчину вытащили на поверхность, его сердце уже не билось. На место инцидента поспешили правоохранители. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Канаде вооруженный мужчина устроил стрельбу в нескольких жилых домах. В результате происшесвтия пострадали трое граждан. От полученных травм двое скончались. Третий человек находится в медицинском учреждении. Во время инцидента ученикам и учителям школы было запрещено покидать территорию учебного учреждения. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого в преступлении. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/polshe-punkte-propuska-belarusyu-proizoshel-1635447321.html
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