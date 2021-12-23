В Польше внезапно умер 34-летний украинец, который снимался в "Танцах со звездами"

В Польше умер танцор из Украины. Об этом пишет издание УНИАН.

Георгий Королев. Фото: instagram.com/zorakorolyov

Как стало известно, 21 декабря скончался Георгий (Жора) Королев, который был известным артистом. Он прославился благодаря съемкам в кинокартинах, а также благодаря участию в польских "Танцах со звездами". Сообщается, что на момент смерти мужчине было всего 34 года.

Официальная причина смерти украинца пока неизвестно, однако по информации СМИ, танцор умер из-за внезапных проблем с сердцем.

Вчера, 22 декабря смерть Георгия Королева подтвердила его избранница Эвелина Батор.

Как указывается в материале, у танцора произошло воспаление сердечной мышцы. В день смерти мужчине резко стало плохо, когда он собирался на тренировку.

Медики пытались помочь украинцу, однако им не удалось его реанимировать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки посреди улицы убили известного рэпера. 36-летний Адольф Роберт Торнтон-младший записал песни с такими рэперами, как Snoop Dogg и Young Thug. Сообщается, что в штате Теннесси произошла стрельба. Прибыв на место событий сотрудники правоохранительных органов обнаружили бездыханное тело мужчины. Как позже стало известно, погибшим оказался известный артист.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время масштабного музыкального фестиваля в американском штате Калифорния был убит популярный рэп-исполнитель. Мужчина получил ножевое ранение в область шеи. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, однако его жизнь спасти не удалось. Он скончался в стенах больницы.

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