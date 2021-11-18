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Заходил в пекарню: в США посреди улицы убили известного рэпера

36-летний Адольф Роберт Торнтон-младший записал песни с такими рэперами, как Snoop Dogg и Young Thug

сегодня, 16:46
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки убили репера Young Dolph. Об этом сообщает издание "Українські новини", ссылаясь на полицейских города Мемфис. 

Заходил в пекарню: в США посреди улицы убили известного рэпера

Young Dolph. Фото: instagram.com/youngdolph

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 17 ноября в американском городе Мемфис, что в штате Теннесси. Сообщается, что в доме на бульваре Airways произошла стрельба. Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов обнаружили бездыханное тело мужчины. 

Как оказалось погибшим является известный рэп-исполнитель по имени Адольф Роберт Торнтон-младший, который более известен под сценическим именем Young Dolph. 

По информации СМИ, стрельба произошла на входе местной пекарни,  которую часто посещал музыкант. 

Для справки: Адольфу Роберту на момент смерти было 36 лет. Известный исполнитель записал песни с такими рэперами, как Snoop Dogg и Young Thug. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что наземный телескоп запечатлел обломки уничтоженного Россией спутника. Космический аппарат был взорван в ходе испытаний противоспутникового оружия. Его осколки остались на орбите Земли в виде космического мусора. Теперь кораблям придется совершать больше маневров, чтобы избежать столкновений с мусором. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что истребитель-бомбардировщик Королевских военно-воздушных сил Великобритании рухнул в воду во время выполнения штатного полета. Летательный аппарат поднялся в небо с авианосца HMS Queen Elizabeth. Известно, что пилоту удалось катапультироваться. Его вытащили из воды и доставили на судно. На данный момент устанавливаются причины аварии. 


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Источник: https://ukranews.com/news/815210-v-ssha-zastrelili-repera-young-dolph-kogda-tot-pytalsya-zajti-v-pekarnyu
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