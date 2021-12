В США во время масштабного фестиваля убили музыканта: что известно

В Соединённых Штатах Америки убили рэп-исполнителя. Об этом пишет издание TMZ.

Drakeo the Ruler. Фото: instagram.com/drakeotheruler

Как стало известно, происшествие случилось во время масштабного музыкального фестиваля под названием Once Upon A Time in LA, который проводился на стадионе Banc of California в американском штате Калифорния. Вечером за кулисами произошла драка с участием артиста Drakeo the Ruler.

В материале указывается, что на музыканта якобы напала группа неизвестных, однако в настоящее время никого из них не задержали. Во время конфликта Drakeo the Ruler получил ножевое ранение в области шеи.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии. По информации в СМИ, молодого человека спасти не удалось и он скончался в стенах больницы. На момент смерти ему было 28 лет.

Из-за инцидента, на стадионе началась паника. Организаторам мероприятия пришлось завершить фестиваль досрочно.

