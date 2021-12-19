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В США во время масштабного фестиваля убили музыканта: что известно

Организаторы Once Upon A Time in LA завершили фестиваль досрочно из-за паники после убийства рэпера Drakeo the Ruler

19 декабря 2021, 22:45
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки убили рэп-исполнителя. Об этом пишет издание TMZ.

В США во время масштабного фестиваля убили музыканта: что известно

Drakeo the Ruler. Фото: instagram.com/drakeotheruler

Как стало известно, происшествие случилось во время масштабного музыкального фестиваля под названием Once Upon A Time in LA, который проводился на стадионе Banc of California в американском штате Калифорния. Вечером за кулисами произошла драка с участием артиста Drakeo the Ruler. 

В материале указывается, что на музыканта якобы напала группа неизвестных, однако в настоящее время никого из них не задержали. Во время конфликта Drakeo the Ruler получил ножевое ранение в области шеи. 

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии. По информации в СМИ, молодого человека спасти не удалось и он скончался в стенах больницы. На момент смерти ему было 28 лет. 

Из-за инцидента, на стадионе началась паника. Организаторам мероприятия пришлось завершить фестиваль досрочно. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России известному музыканту выстрелили в лицо из пистолета. Основатель коллектива "Ногу Свело!" получил ожог глаз после того, как на него совершили нападение посреди улицы. Нападавший стрелял из газового пистолета. После произошедшего пострадавший попал в медицинское учреждение. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Филиппинах свирепствует супертайфун. Разбушевавшаяся стихия уносит жизни людей и разрушает здания. В настоящее время жертвами шторма уже стали более 140 человек. Несколько граждан числятся пропавшими без вести. Жители опасных районов покидают свои дома и эвакуируются. 



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Источник: https://www.tmz.com/2021/12/19/drakeo-the-ruler-dead-dies-stabbing-once-upon-a-time-concert-los-angeles/
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