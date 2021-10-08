В Польше загорелся автобус с украинцами: подробности (ФОТО)

В Польше загорелся автобус. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Иллюстрация. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 7 октября польском городе Томашув. В автобусе с пассажирами произошел пожар.

Сообщается, что в момент происшествия в транспортном средстве находилось 29 пассажиров и два водителя. Все они являются гражданами Украины.

Автобус направлялся в Тернополь из польского Слупска. На место событий поспешили и спасатели, правоохранители и медики. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным СМИ, возгорание произошло из-за блокирования и нагрева тормозной системы транспорта. В Сети появляются фотографии с места событий. На них видно, как правая сторона автобуса оказалась объята огнем.





Фото: скриншот из видео

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