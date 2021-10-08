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В Польше загорелся автобус с украинцами: подробности (ФОТО)

В транспортном средстве находилось 29 пассажиров

сегодня, 14:28
Автор:

Денис Подставной

В Польше загорелся автобус. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

В Польше загорелся автобус с украинцами: подробности (ФОТО)

Иллюстрация. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 7 октября польском городе Томашув. В автобусе с пассажирами произошел пожар. 

Сообщается, что в момент происшествия в транспортном средстве находилось 29 пассажиров и два водителя. Все они являются гражданами Украины.

Автобус направлялся в Тернополь из польского Слупска. На место событий поспешили и спасатели, правоохранители и медики.  В результате инцидента никто не пострадал. 

Согласно данным СМИ, возгорание произошло из-за блокирования и нагрева тормозной системы транспорта. В Сети появляются фотографии с места событий. На них видно, как правая сторона автобуса оказалась объята огнем. 

В Польше загорелся автобус с украинцами: подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: скриншот из видео 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что американская субмарина с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом. В результате происшествия пострадали более десяти моряков. Они получили травмы различной степени тяжести. Как заверили в ВМС США, их жизни ничего не угрожает. На данный момент судно находится в стабильном состоянии. Его ядерная установка и внутренние помещения не получили повреждений. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в столице Турции экстренно сел авиалайнер. Борт направлялся из Лондона в Дубай. Во время полёта одному из пассажиров резко стало плохо. Выяснилось, что женщина перенесла инфаркт. Пилоты воздушного судна приняли решение о посадке и запросили разрешения у диспетчеров аэропорта Стамбула. После посадки медики оказали помощь женщине и госпитализировали её. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4404549-v-polshe-zahorelsia-avtobus-s-ukrayntsamy
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