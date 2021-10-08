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Главная Новости Мир США Американская субмарина с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом: есть пострадавшие
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Американская субмарина с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом: есть пострадавшие

Инцидент произошел в международных водах западной части Тихого океана

сегодня, 14:00
Автор:

Денис Подставной

Американская субмарина с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Американская субмарина с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом: есть пострадавшие

Американская субмарина столкнулась с неизвестным объектом. Фото: iStock

Как стало известно, инцидент произошел в международных водах западной части Тихого океана.  Подводная лодка USS Connecticut столкнулась с неустановленным объектом. 

Сообщается, что на данный момент корабль находится в стабильном состоянии. Ядерная силовая установка, а также внутренние помещения не получили повреждения. Они остаются в полностью работоспособном состоянии. 

В результате происшествия пострадали более десяти моряков на борту подводной лодки. Как отметили в  ВМС США, травм угрожающих их жизни нет. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что столицу Японии всколыхнуло мощное землетрясение. За последние десять лет подземные толчки стали самыми мощными из тех, что сотрясали мегаполис. Жертвами разбушевавшейся стихии стали более трех десятков человек. Землетрясение нарушило работу линий метрополитена. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в России на Амурском газоперерабатывающем заводе прогремел взрыв. Инцидент произошел, во время пуско-наладочных работ. Произошла разгерметизация оборудования, выброс газа и его воспламенение. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На момент взрыва на площадке отсутствовали рабочие. Более двух тысяч сотрудников предприятия самостоятельно покинули территорию. Сработала штатная система пожаротушения. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4404417-podlodka-ssha-stolknulas-s-neyzvestnym-obektom-v-tykhom-okeane
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