В Португалии усиливают карантин

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Шулаева Анна
Португалия будет требовать отрицательные тесты на коронавирус от всех путешественников, въезжающих в страну. Соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
коронавирус - фото REUTERS
Премьер-министр Португалии — Антонио Коста заявил, что теперь всем пассажирам, въезжающим в страну, нужно будет предоставлять результаты Covid-тестирования.
По словам Косты, авиалиниям, которые позволят путешествовать пассажиру без результата теста, грозит штраф в размере 20 тыс. евро.
Такое новшество было введено из-за роста количества заболевших.
Данные ограничения вводятся с 1 декабря текущего года.
Касательно всех жителей Португалии, включая полностью вакцинированных, также введены новшества. Граждане должны предоставлять отрицательный результат теста, чтобы иметь возможность посещать ночные клубы, бары и массовые мероприятия.
Для проживания в гостиницах и посещения ресторанов необходимо предоставить цифровой сертификат о вакцинации, утвержденный в соответствии со стандартами Евросоюза. Согласно статистическим данным, на сегодня 87% жителей Португалии получили полный курс вакцинации против коронавируса.
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