logo

BTC/USD

55073.79

ETH/USD

4099.82

LTC/USD

196.14

USD/UAH

27.36

EUR/UAH

30.67

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Португалии усиливают карантин
commentss НОВОСТИ Все новости

В Португалии усиливают карантин

Теперь от всех пассажиров, включая вакцинированных, будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус

сегодня, 11:00
Автор:

Шулаева Анна
Поделитесь публикацией:

Португалия будет требовать отрицательные тесты на коронавирус от всех путешественников, въезжающих в страну. Соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Португалии усиливают карантин

коронавирус - фото REUTERS

Премьер-министр Португалии — Антонио Коста заявил, что теперь всем пассажирам, въезжающим в страну, нужно будет предоставлять результаты Covid-тестирования. 

По словам Косты, авиалиниям, которые позволят путешествовать пассажиру без результата теста, грозит штраф в размере 20 тыс. евро.

"Неважно, насколько успешной была вакцинация, мы должны знать, что вступаем в фазу повышенного риска", — заявил Антонио Коста.

Такое новшество было введено из-за роста количества заболевших.

Данные ограничения вводятся с 1 декабря текущего года.

В стране с населением около 10 миллионов зафиксировали 3140 случаев заражения. В среду 24 ноября зарегистрировали 3773 случаев – самый высокий показатель в стране за последние четыре месяца.

Касательно всех жителей Португалии, включая полностью вакцинированных, также введены новшества. Граждане должны предоставлять отрицательный результат теста, чтобы иметь возможность посещать ночные клубы, бары и массовые мероприятия.

Для проживания в гостиницах и посещения ресторанов необходимо предоставить цифровой сертификат о вакцинации, утвержденный в соответствии со стандартами Евросоюза. Согласно статистическим данным, на сегодня 87% жителей Португалии получили полный курс вакцинации против коронавируса.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" писало о карантинных ограничениях, которые введены в Чехии.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/portugaliya-budet-trebovat-testy-covid-19-1637897181.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!