В Португалии усиливают карантин

Португалия будет требовать отрицательные тесты на коронавирус от всех путешественников, въезжающих в страну. Соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

коронавирус - фото REUTERS

Премьер-министр Португалии — Антонио Коста заявил, что теперь всем пассажирам, въезжающим в страну, нужно будет предоставлять результаты Covid-тестирования.

По словам Косты, авиалиниям, которые позволят путешествовать пассажиру без результата теста, грозит штраф в размере 20 тыс. евро.



"Неважно, насколько успешной была вакцинация, мы должны знать, что вступаем в фазу повышенного риска", — заявил Антонио Коста.

Такое новшество было введено из-за роста количества заболевших.

Данные ограничения вводятся с 1 декабря текущего года.

В стране с населением около 10 миллионов зафиксировали 3140 случаев заражения. В среду 24 ноября зарегистрировали 3773 случаев – самый высокий показатель в стране за последние четыре месяца.

Касательно всех жителей Португалии, включая полностью вакцинированных, также введены новшества. Граждане должны предоставлять отрицательный результат теста, чтобы иметь возможность посещать ночные клубы, бары и массовые мероприятия.

Для проживания в гостиницах и посещения ресторанов необходимо предоставить цифровой сертификат о вакцинации, утвержденный в соответствии со стандартами Евросоюза. Согласно статистическим данным, на сегодня 87% жителей Португалии получили полный курс вакцинации против коронавируса.

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