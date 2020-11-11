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Главная Новости Мир Европа В правительстве Дании признали ошибкой решение уничтожить всех норок, но убийства продолжатся
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В правительстве Дании признали ошибкой решение уничтожить всех норок, но убийства продолжатся

Министр принес извинения фермерам и взял ответственность о происшествии на себя

сегодня, 00:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен признал неправильным решение правительства страны по ликвидации всей популяции норок на зверофермах страны, которое было принято на прошлой неделе.

В правительстве Дании признали ошибкой решение уничтожить всех норок, но убийства продолжатся

По словам чиновника, правительства не было никаких законных прав для издания приказа по уничтожению ценных пушных зверьков и принес соболезнования пострадавшим предпринимателям.

В то же время Йенсен, опираясь на исследовательские работы ученых, до сих пор считает, что мутировавший вирус, переносчиками которого являются норки, может в дальнейшем повлиять на создание вакцины против вируса  Covid-19, убившего более полумиллиона человек в мире. Поэтому, отметил премьер Дании, власти считают нужным продолжить сокращать популяцию этой пушного зверя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Нидерландах после вспышки нового коронавируса у норок сразу на нескольких зверофермах всех пушных зверей, включая детенышей, решили убить. Сообщается, что в общей сложности от эпидемии пострадали 8 хозяйств, расположенных в юго-восточной провинции Брабант недалеко от границы с Германией. После того как минимум два человека были заражены вирусом от норок, министерство сельского хозяйства страны решилось на такое мероприятие.


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Источник: https://www.dr.dk/drtv/dr2
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