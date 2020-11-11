В правительстве Дании признали ошибкой решение уничтожить всех норок, но убийства продолжатся

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен признал неправильным решение правительства страны по ликвидации всей популяции норок на зверофермах страны, которое было принято на прошлой неделе.

По словам чиновника, правительства не было никаких законных прав для издания приказа по уничтожению ценных пушных зверьков и принес соболезнования пострадавшим предпринимателям.

В то же время Йенсен, опираясь на исследовательские работы ученых, до сих пор считает, что мутировавший вирус, переносчиками которого являются норки, может в дальнейшем повлиять на создание вакцины против вируса Covid-19, убившего более полумиллиона человек в мире. Поэтому, отметил премьер Дании, власти считают нужным продолжить сокращать популяцию этой пушного зверя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Нидерландах после вспышки нового коронавируса у норок сразу на нескольких зверофермах всех пушных зверей, включая детенышей, решили убить. Сообщается, что в общей сложности от эпидемии пострадали 8 хозяйств, расположенных в юго-восточной провинции Брабант недалеко от границы с Германией. После того как минимум два человека были заражены вирусом от норок, министерство сельского хозяйства страны решилось на такое мероприятие.

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