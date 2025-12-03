В Раде объяснили, почему Путин не блефует: на этот раз действительно может ударить по Европе

Сейчас сошлись все факторы, делающие российский удар по Европе вполне вероятным. В течение осени Путин тестировал европейскую систему обороны дронами, ракетами и боевыми самолетами над Польшей, странами Балтии, Германией, Данией, Бельгией, Нидерландами и другими государствами. Собранные данные могут использовать уже сейчас – со временем они потеряют актуальность. Такое мнение высказал нардеп "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Политик отмечает, поскольку европейские армии уходят от прямого участия в боевых действиях в Украине, россияне имеют явное преимущество в виде значительного реального боевого опыта. Россия демонстрирует жестокость и готовность воевать гигантскими потерями, тогда как Европа годами не могла сформировать даже небольшой гарнизон для потенциальной миссии в Украине после войны. И именно на этом фоне Путин переходит к прямым угрозам Европе войной и уничтожением.

"Сегодня любые заявления о поддержке Украины, осуждении агрессии или военных преступлений уже не имеют того значения, которое имели раньше. Европе нужны правильные действия, мобилизация ресурсов, стратегическое планирование и более активное участие в формировании условий прекращения войны – таких условий, которые обеспечат выживание не только Украине, но и всему континенту", – отметил нардеп.

При этом Николай Княжицкий призвал всех вспомнить и то, что в 2022 году вторжение в Украину также было представлено как удар на опережение. Фраза "нам просто не оставили выбор" прозвучала 24 февраля и потом много раз повторялась. Путин пытался объяснять полномасштабную войну реакцией на "милитаризацию Украины", хотя на самом деле наше государство вооружалось в ответ на аннексию Крыма и на Донбассе. Сегодня Европа тоже милитаризуется – и именно из-за российской агрессии. Аналогия напрашивается сама собой.

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не намерен реагировать на каждую угрозу российского диктатора Владимира Путина, который накануне снова заговорил о "готовности воевать с Европой". Выступая в Брюсселе, глава альянса подчеркнул, что подобные заявления Кремля не должны вызывать излишней тревоги и не заслуживают постоянных комментариев.




