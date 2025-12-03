logo_ukra

У Раді пояснили, чому Путін не блефує: цього разу й справді може вдарити по Європі

Оскільки європейські армії уникають прямої участі в бойових діях в Україні, росіяни мають явну перевагу у вигляді значного реального бойового досвіду

3 грудня 2025, 15:14
Зараз зійшлися всі фактори, які роблять російський удар по Європі цілком імовірним. Протягом осені Путін тестував європейську систему оборони дронами, ракетами та бойовими літаками над Польщею, країнами Балтії, Німеччиною, Данією, Бельгією, Нідерландами та іншими державами. Зібрані дані можуть використати вже зараз – згодом вони втратять актуальність. Таку думку висловив нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

У Раді пояснили, чому Путін не блефує: цього разу й справді може вдарити по Європі

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політик зазначає, оскільки європейські армії уникають прямої участі в бойових діях в Україні, росіяни мають явну перевагу у вигляді значного реального бойового досвіду. Росія демонструє жорстокість і готовність воювати велетенськими втратами, тоді як Європа роками не могла сформувати навіть невеликого гарнізону для потенційної місії в Україні після війни. І саме на цьому тлі Путін переходить до прямих погроз Європі війною та знищенням.

"Сьогодні будь-які заяви про підтримку України, засудження агресії чи військових злочинів уже не мають того значення, яке мали раніше. Європі потрібні правильні дії, мобілізація ресурсів, стратегічне планування та активніша участь у формуванні умов припинення війни – таких умов, які забезпечать виживання не лише Україні, а й усьому континенту", – зазначив нардеп.

При цьому Микола Княжицький закликав всіх пригадати і те, що у 2022 році вторгнення в Україну також було представлене як "удар на випередження". Фраза "нам просто не залишили вибору" пролунала 24 лютого і потім багато разів повторювалась. Путін намагався пояснювати повномасштабну війну реакцією на "мілітаризацію України", хоча насправді наша держава озброювалась у відповідь на анексію Криму і війну на Донбасі. Сьогодні Європа теж мілітаризується – і саме через російську агресію. Аналогія напрошується сама по собі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не має наміру реагувати на кожну загрозу російського диктатора Володимира Путіна, котрий напередодні знову заговорив про "готовність воювати з Європою". Виступаючи в Брюсселі, глава альянсу підкреслив, що подібні заяви Кремля не повинні викликати зайвої тривоги і не заслуговують на постійні коментарі.




