После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии победил прозападный кандидат мэр Бухареста Никушор Дан. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные румынского Центризбиркома.

Никушор Дан. Фото: из открытых источников

После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре победу одержал Никушор Дан – его поддержали 53,6% граждан Румынии. Джордже Симион набирает 46,4%.

Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки.

За пост президента соревновались ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан.

Читайте также на портале "Комментарии" — опрос румынских избирателей на выходе из участков, где проходил второй тур президентских выборов, также показал победу проевропейского кандидата Никушора Дана.

Среди избирателей, опрошенных на выходе с участков, 54,1% (CURS) или 54,9% (Avangarde) заявили, что проголосовали за Дана, а 45,9% или 45,1% соответственно – за Симиона. Однако определенная часть опрошенных отказалась отвечать.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на разного рода заявления в ходе избирательной кампании оба попавших во второй тур кандидатов в президенты Польши занимают, в общем, проукраинскую позицию по той простой причине, что понимают, что это в интересах безопасности самой Польши. Главная между ними разница в том, что они по-другому представляют саму Польшу. Такое мнение у Facebook высказал политический эксперт Сергей Таран.



