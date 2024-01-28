В Румынии призвали аннексировать территорию Украины: Бессарабию, Буковину и Закарпатье

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Slava Kot
Лидер румынской партии AUR Клаудиу Тарзиу заявил о необходимости использовать "великие империи", воюющие друг с другом, чтобы восстановить и сохранить Румынию. Под восстановлением Тарзиу подразумевает аннексию украинских территорий, в частности Бессарабии, Буковины и Закарпатья.
Лидер ультраправой партии Румынии Клаудиу Тарзиу. Фото из открытых источников
Президент Совета национального руководства ультраправой партии AUR Клаудиу Тарзиу выступил с речью с призывом присоединить к Румынии территории, входящие в состав Украины и Молдовы. По словам Тарзиу, нужно воспользоваться войной на европейском континенте, чтобы вернуть "исторически румынские территории".
По словам Клаудиу Тарзиу, Румыния раздавлена между "двумя империями". С одной стороны, это Россия, которая по словам румынского политика нападала на Румынию 12 раз, в то время как с другой НАТО. Несмотря на то, что Румыния является членом альянса, Тарзиу заявил о возможности выхода из НАТО, чтобы наладить отношения с Россией и аннексировать территории Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии заявили о территориальных претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности.
Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили Японии территориальными претензиями.
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Владислав
сегодня, 18:51
Мы с нашим батальоном думаю за неделю им объясним,как они были не правы
Ігор
сегодня, 17:30
Нарешті розум починає діяти. Так хоч частку України можна буде врятувати від обрізаної руйнації (Маріуполь Мар'їнка Авдіївка ...). А Молдову взагалі треба всю приєднувати до натівської країни, поки не пізно. Там і з Росією можна буде домовитись, без залякування юдейцями: "Не дасте нам красти - Путін далі піде". Так запанує мир у Європі.