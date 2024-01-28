В Румынии призвали аннексировать территорию Украины: Бессарабию, Буковину и Закарпатье

Лидер румынской партии AUR Клаудиу Тарзиу заявил о необходимости использовать "великие империи", воюющие друг с другом, чтобы восстановить и сохранить Румынию. Под восстановлением Тарзиу подразумевает аннексию украинских территорий, в частности Бессарабии, Буковины и Закарпатья.



Лидер ультраправой партии Румынии Клаудиу Тарзиу. Фото из открытых источников

Президент Совета национального руководства ультраправой партии AUR Клаудиу Тарзиу выступил с речью с призывом присоединить к Румынии территории, входящие в состав Украины и Молдовы. По словам Тарзиу, нужно воспользоваться войной на европейском континенте, чтобы вернуть "исторически румынские территории".

"Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, Закарпатье, все, что было и есть румынской нации, должно вернуться в пределы государства. Молдова должно быть дома, в Румынии", – сказал Тарзиу и добавил, что "это идеальный план, о котором нам не позволено забывать, игнорировать или молчать".

По словам Клаудиу Тарзиу, Румыния раздавлена между "двумя империями". С одной стороны, это Россия, которая по словам румынского политика нападала на Румынию 12 раз, в то время как с другой НАТО. Несмотря на то, что Румыния является членом альянса, Тарзиу заявил о возможности выхода из НАТО, чтобы наладить отношения с Россией и аннексировать территории Украины.

"Я считаю, что есть необходимость разморозить отношения между Румынией и Россией, я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет всего этого", — говорит Клаудиу Тарзиу имея в виду захват и аннексию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии заявили о территориальных претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности.

Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили Японии территориальными претензиями.