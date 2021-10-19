В Шотландии взрыв разрушил сразу несколько жилых домов: есть пострадавшие (ФОТО)

В Шотландии прогремел взрыв в жилом квартале. Об этом сообщает издание Daily Express.

Взрыв в Шотландии. Фото: Twitter

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на сегодня, 19 октября в городе Эре. Сообщается, что два жилых дома были полностью уничтожены в результате взрыва.

Четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками.





Фото: Twitter

Отмечается, что сразу после взрыва образовалось возгорание. Сотрудники спасательной службы эвакуируют жильцов близлежащих домов.

Согласно предварительным данным, взорвался бытовой газ. Спасатели рекомендуют избегать данного района.

Всего на месте инцидента работают три спецмашины с экипажем спасателей, шесть карет скорой помощи и вертолёт.

В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках можно увидеть разрушения после взрыва.

Фото: Twitter

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что у побережья Греции произошло мощное землетрясение. Стихия всколыхнула сразу несколько стран. Магнитуда землетрясения составила шесть баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 150 километрах от греческого острова Карпатос на глубине более 30 километров.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Великобритании мужчина случайно убил своего внука. 12-летний мальчик погиб после ужина, который приготовил ему его родственник. Мужчина забыл о том, что мальчишка страдал от аллергии на орехи и астмы. Школьник был госпитализирован, однако его жизнь спасти не удалось.

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