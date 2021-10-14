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В Великобритании мужчина случайно убил своего внука

12-летний мальчишка пришел на ужин к своему дедушке и погиб

сегодня, 21:10
Автор:

Денис Подставной

В Великобритании мужчина случайно убил своего внука. Об этом сообщает издание ТСН.

В Великобритании мужчина случайно убил своего внука

В Великобритании мужчина убил своего внука. Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в британском городе Винсфорд. Как стало известно, 12-летний англичанин со своими братьями пришел на ужин к своему дедушке.

Мужчина приготовил ужин и угостил им своих внуков. Среди приготовленной еды, которую употребили дети, был окорок в ореховой глазури. Сообщается, что пожилой мужчина забыл об особенностях ребёнка. Дело в том, что школьник страдал от аллергии на орехи и астмы. 

После ужина юноша отправился на прогулку, где ему стало плохо. У ребёнка начались проблемы с дыханием. Он позвонил своим родственникам и попросил прислать одного из братьев с ингалятором. 

Брат привез лекарство, однако оно не помогло и было принято решение вызвать скорую. Пострадавший скончался в стенах больницы. 

Как рассказали медики,  мальчик умер в результате анафилактического шока, вызванного употреблением орехов.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в норвежском городе Конгсберг злоумышленник вооруженный луком стрелял по людям. Мужчина ранил семь человек. Пятеро из пострадавших скончались от полученных травм. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать стрелка. В его доме проведут обыски. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки вооруженный мужчина расстрелял работников почты. После совершения преступления злоумышленник покончил жизнь самоубийством. Сообщается, что стрелок работал помощником почтальона. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-velikobritanii-zabyvchivyy-dedushka-prigotovil-uzhin-i-ubil-vnuka-1887169.html
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