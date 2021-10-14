В Великобритании мужчина случайно убил своего внука. Об этом сообщает издание ТСН.

В Великобритании мужчина убил своего внука. Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в британском городе Винсфорд. Как стало известно, 12-летний англичанин со своими братьями пришел на ужин к своему дедушке.

Мужчина приготовил ужин и угостил им своих внуков. Среди приготовленной еды, которую употребили дети, был окорок в ореховой глазури. Сообщается, что пожилой мужчина забыл об особенностях ребёнка. Дело в том, что школьник страдал от аллергии на орехи и астмы.

После ужина юноша отправился на прогулку, где ему стало плохо. У ребёнка начались проблемы с дыханием. Он позвонил своим родственникам и попросил прислать одного из братьев с ингалятором.

Брат привез лекарство, однако оно не помогло и было принято решение вызвать скорую. Пострадавший скончался в стенах больницы.

Как рассказали медики, мальчик умер в результате анафилактического шока, вызванного употреблением орехов.

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