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В Швеции назвали три страны, представляющие наибольшую опасность

При обнародовании отчета об угрозах Швеция назвала самой большой опасностью для страны Россию и ее партнеров.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Глава службы безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен в ежегодном отчете об угрозах заявила, что Россия является самой большой опасностью для ее страны. Кроме России, в тройку наиболее опасных стран попали партнеры Москвы – Иран и Китай. 

В Швеции назвали три страны, представляющие наибольшую опасность

Шарлотта фон Эссен назвала Россию величайшей угрозой. Фото из открытых источников

Шарлотта фон Эссен в ходе специальной пресс-конференции по итогам ежегодного отчета об угрозах заявила, что внешние враги, в том числе и Россия, могут воспользоваться повышенным риском от исламистских экстремистов и ультраправых.

"Прежде всего, Россия, а также Китай и Иран продолжают представлять наибольшую угрозу для Швеции, и они работают и в определенной степени также работают совместно, чтобы изменить текущую систему безопасности", — сказала Шарлотта фон Эссен.

Руководитель оперативного отдела службы безопасности Фредрик Холлстром в докладе также заявил об угрозах со стороны России. Холлстром отметил, что Запад все больше высылает российских агентов и шпионов из своих стран, поэтому Москва меняет тактику и "использует более оппортунистические методы".

Напомним, что после полномасштабного вторжения России Швеция, несмотря на многолетний нейтралитет, подала заявку на членство в НАТО. Большинство стран быстро проголосовали за принятие Швеции в альянс. После продолжительных дискуссий Турция также одобрила вступление. Таким образом, единственной страной, которая пока не приняла решение о вступлении Швеции в НАТО, осталась Венгрия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Кремля на решение шведской прокуратуры закрыть дело по взрыву на газопроводе "Северный поток".

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит территориальные претензии к США.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-is-biggest-security-threat-nato-hopeful-sweden-security-service-says-2024-02-21/
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