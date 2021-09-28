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В Швеции прогремел взрыв в многоквартирном доме: люди прыгали из окон (ФОТО)

Спасатели эвакуировали около 100 человек

сегодня, 11:37
Автор:

Денис Подставной

В Швеции в результате взрыва пострадали десятки человек. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Швеции прогремел взрыв в многоквартирном доме: люди прыгали из окон (ФОТО)

Взрыв в Швеции. Фото: ЕPA.

Как стало известно, инцидент произошел в шведском городе Гетеборг. В многоквартирном доме раздался взрыв, а после него образовался пожар. Задымлёнными оказались несколько подъездов и гараж. На место происшествия поспешили сотрудники спасательной службы. 

В Швеции прогремел взрыв в многоквартирном доме: люди прыгали из окон (ФОТО) - фото 2

Издание пишет, что жильцы дома прыгали и вылезали из окон. Спасатели эвакуировали около 100 человек. 

Отмечается, что взрывом повредило несколько квартир и лестничных пролетов. На данный момент причина взрыва неизвестна. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. В результате происшествия пострадали, как минимум 23 человека. 

На месте работают правоохранители, медики и спасатели. 

В Сети появляются фотографии  с места событий.

В Швеции прогремел взрыв в многоквартирном доме: люди прыгали из окон (ФОТО) - фото 3

Фото: EPA.

Ранее  "Комментарии" информировали о том, что в США пассажирский поезд сошел с рельсов. Он следовал из Чикаго в Сиэтл. С путей слетели десять вагонов, некоторые из них опрокинулись на бок. В поезде находился 141 пассажир и 17 членов экипажа. В результате аварии погибли по меньшей мере три человека и еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России  боевой вертолет ФСБ совершил жесткую посадку. Летательный аппарат рухнул неподалёку от горы Острая, что на Камчатке. В СМИ сообщают, что на его борту находилось от трех до пяти человек. Незадолго до крушения борт перестал выходить на связь. Сотрудники спасательной службы обнаружили обломки винтокрылой машины. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4401210-v-shvedskom-heteborhe-pry-vzryve-postradaly-bolee-20-chelovek
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