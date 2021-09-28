В Швеции прогремел взрыв в многоквартирном доме: люди прыгали из окон (ФОТО)

В Швеции в результате взрыва пострадали десятки человек. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Взрыв в Швеции. Фото: ЕPA.

Как стало известно, инцидент произошел в шведском городе Гетеборг. В многоквартирном доме раздался взрыв, а после него образовался пожар. Задымлёнными оказались несколько подъездов и гараж. На место происшествия поспешили сотрудники спасательной службы.





Издание пишет, что жильцы дома прыгали и вылезали из окон. Спасатели эвакуировали около 100 человек.

Отмечается, что взрывом повредило несколько квартир и лестничных пролетов. На данный момент причина взрыва неизвестна. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. В результате происшествия пострадали, как минимум 23 человека.

На месте работают правоохранители, медики и спасатели.

В Сети появляются фотографии с места событий.





Фото: EPA.

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