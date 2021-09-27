В США пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает издание ABC.

Крушение поезда в США. Фото: Twitter.

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Монтана. Сообщается, что состав следовавший из Чикаго в Сиэтл сошел с рельсов неподалёку от города Джоплин.

Всего с рельсов слетели десять вагонов, половина из них опрокинулась на бок. В результате происшествия погибли, как минимум три человека и еще около 50 получили ранения различной степени тяжести.

Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место инцидента медиками. По информации компании-перевозчика, всего в транспортном средстве находился 141 пассажир и 17 членов экипажа.

На данный момент проводится расследование, которое установит причины случившегося.

Фото: Twitter.

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