В США пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие (ФОТО)

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Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает издание ABC.
Крушение поезда в США. Фото: Twitter.
Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Монтана. Сообщается, что состав следовавший из Чикаго в Сиэтл сошел с рельсов неподалёку от города Джоплин.
Всего с рельсов слетели десять вагонов, половина из них опрокинулась на бок. В результате происшествия погибли, как минимум три человека и еще около 50 получили ранения различной степени тяжести.
Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место инцидента медиками. По информации компании-перевозчика, всего в транспортном средстве находился 141 пассажир и 17 членов экипажа.
На данный момент проводится расследование, которое установит причины случившегося.
Фото: Twitter.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США вооруженный мужчина расстреливал людей в супермаркете. В момент нападения люди в панике прятались в морозильных камерах и запертых кабинетах. В результате инцидента 13 человек получили огнестрельные ранения. Стрелок был обнаружен мёртвым. Правоохранители рассказали, что смертельное ранение он нанёс сам себе.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России на вершине Эльбруса застряла группа туристов. При восхождении на гору альпинисты попали в сильную пургу. Им на помощь отправились сотрудники спасательной службы. Всего было задействовано около 70 спасателей и 16 единиц техники. В это время туристы находились на высоте более пяти тысяч метров. В результате происшествия пять человек погибли. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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