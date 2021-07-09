В Швеции разбился самолет: никто не выжил (ФОТО)

В Швеции разбился самолет с пассажирами на борту. Об этом сообщает издание Reuters.

В Швеции разбился самолет. Фото: Reuters

Как стало известно, небольшой винтовой самолет DHC-2 Turbo Beaver с восьмью парашютистами и одним пилотом на борту потерпел крушение незадолго после взлета возле аэропорта города Эребру. Сигнал SOS о крушении поступил в аэропорт вчера вечером.

Морское и воздушное спасательное агентство Швеции совместно с аварийно-спасательными службами, медиками, и правоохранителями провели спасательную операцию. На месте происшествия работали несколько пожарных частей.

По информации СМИ все восемь пассажиров и пилот летательного аппарата погибли. Отмечается, что самолет разбился на местности, которая находится приблизительно в двухстах метрах от аэропорта.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на севере Польши в озеро упал частный вертолет. У него на борту находилось двое пассажиров и пилот. Как стало известно, все они являются гражданами Украины. Винтокрылая машина упала в озеро вскоре после взлета. Пострадавших доставали из воды туристы, которые проплывали рядом на лодке. Потерпевшие были доставлены в больницу по воздуху Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что на Дальнем Востоке была потеряна связь с российским самолетом АН-26, на борту которого находилось 22 пассажира и 6 членов экипажа. По заявлениям директора компании, которой принадлежал этот летательный аппарат, все его системы были исправны. Отмечается, что с данным бортом потеряли связь, когда он находился в десяти километрах до посадки в местном аэропорту.

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