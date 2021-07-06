В Польше вертолет с украинцами упал в озеро: подробности

В Польше вертолет упал в озеро. Об этом сообщает издание RMF24.

В Польше упал вертолет с украинцами на борту. Фото из открытых истчоников

В Варминско-Мазурском воеводстве, что на севере Польши вертолет упал в озеро Талты. Как стало известно, вскоре после взлета у винтокрылой машины начались проблемны с двигателем и он начал постепенно опускаться пока не рухнул в воду, а вскоре полностью затонул.

Туристы, которые проплывали мимо на моторной лодке вытащили из воды трех пострадавших. Они были госпитализированы. Выяснилось, что на борту летательного аппарата находились граждане Украины, которые на данный момент проживают в Польше.

Женщину и её 17-летнюю дочь с травмами позвоночника доставили по воздуху в госпиталь в городе Ольштын. Пилот вертолета находится в больнице в Гижицком. За его состоянием наблюдают медики.

Спасатели провели обследование затонувшей машины и выяснили, что из неё вытекает топливо. Специалисты заявили, что экологии ничего не угрожает так, как оно испаряется.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Чехии на заводе по производству биотоплива произошел взрыв в результате, которого пострадали несколько человек. Один из них получил тяжелые повреждения и был доставлен вертолетов в больницу. Пожарные охлаждали производственное помещение, где произошел взрыв в течение нескольких часов. Для этого использовали специальную технику. Подробнее читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что на Дальнем Востоке была потеряна связь с российским самолетом АН-26. Известно, что у него на борту находилось 28 человек. Связь с воздушным судном была потеряна за 10 километров до его посадки в местном аэропорту. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!