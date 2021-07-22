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Главная Новости Мир Европа В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей и потребовали много пиццы и вертолет (ФОТО)
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В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей и потребовали много пиццы и вертолет (ФОТО)

Через несколько часов пицца была доставлена

сегодня, 18:49
Автор:

Денис Подставной

В Швеции заключенные захватили заложников и потребовали выкуп. Об этом сообщает издание CTV News. 

В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей и потребовали много пиццы и вертолет (ФОТО)

В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей. Фото: Per Karlsson / AP

Как стало известно, двое заключенных шведской тюрьмы города Эскильстуна взяли в плен двух надзирателей. Правонарушители забаррикадировались с заложниками внутри здания и запросили выкуп.  Сообщается, что они потребовали вертолет и двадцать пицц. 

Заключенные взяли в заложников тюремных надзирателей после того, как ворвались в комнату охраны и закрыли камеры наблюдения. Предполагается, что они были вооружены лезвиями, которые крепились к зубным щеткам. 

Нарушители запросили для своего бегства вертолет, а двадцать кебаб-пицц для сокамерников. Взамен они пообещали отпустить одного из сотрудников тюрьмы. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели. 

Через несколько часов время пицца была доставлена, а правонарушители освободили одного заложника, а спустя время  и второго. Вскоре стражам порядка удалось задержать нарушителей. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на пляже Борнмута в Великобритании, мужчина изнасиловал школьницу. Все это происходило на глазах у тысяч отдыхающих. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. Стражи порядка просят откликнуться людей, которые в то время были на пляже и делали фото или видео. Подробнее об этом читайте в нашей статье.  

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в итальянском городе Вогера чиновник выстрелил в мигранта. Сообщается, что сотрудник мэрии пригрозил хулигано, который приставал к посетителям бара, однако тот толкнул его. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.ctvnews.ca/world/2-guards-taken-hostage-by-inmates-at-prison-in-sweden-1.5517708
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