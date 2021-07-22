В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей и потребовали много пиццы и вертолет (ФОТО)

В Швеции заключенные захватили заложников и потребовали выкуп. Об этом сообщает издание CTV News.

В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей. Фото: Per Karlsson / AP

Как стало известно, двое заключенных шведской тюрьмы города Эскильстуна взяли в плен двух надзирателей. Правонарушители забаррикадировались с заложниками внутри здания и запросили выкуп. Сообщается, что они потребовали вертолет и двадцать пицц.

Заключенные взяли в заложников тюремных надзирателей после того, как ворвались в комнату охраны и закрыли камеры наблюдения. Предполагается, что они были вооружены лезвиями, которые крепились к зубным щеткам.

Нарушители запросили для своего бегства вертолет, а двадцать кебаб-пицц для сокамерников. Взамен они пообещали отпустить одного из сотрудников тюрьмы. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели.

Через несколько часов время пицца была доставлена, а правонарушители освободили одного заложника, а спустя время и второго. Вскоре стражам порядка удалось задержать нарушителей.

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