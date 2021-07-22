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Главная Новости Мир Великобритания На пляже в Великобритании мужчина изнасиловал школьницу на глазах у тысяч отдыхающих (ФОТО)
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На пляже в Великобритании мужчина изнасиловал школьницу на глазах у тысяч отдыхающих (ФОТО)

Мужчина изнасиловал девушку под покровом воды

сегодня, 14:12
Автор:

Денис Подставной

В Великобритании мужчина изнасиловал подростка на глазах у тысяч отдыхающих. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

На пляже в Великобритании мужчина изнасиловал школьницу на глазах у тысяч отдыхающих (ФОТО)

На пляже в Великобритании изнасиловали школьницу. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в минувшие выходные на пляже Борнмута, что в графстве Дорсет (Великобритания). Сообщается, что злоумышленник подошел к жертве, когда мяч, которым она и ее друзья играли в море, приземлился рядом с ним. 

Он отбросил его, но начал разговаривать со школьницей, прежде чем затащить её глубже в воду недалеко от пирса Борнмута. Несмотря на то, что в воде и на пирсе было много людей, молодой человек изнасиловал девушку под покровом воды.

Это произошло около 15:30 в воскресенье, в самый жаркий день в году, когда пляж Борнмута был переполнен. Нападавший сообщил своей жертве, что ему 17 лет, и он приехал на побережье Дорсета из Бирмингема.

О случившемся жертва рассказала сотрудникам правоохранительных органов. Они на данный момент разыскивают людей, которые в тот день отдыхали на пляже и могли фотографировать и снимать на видео территорию около пристани. 

Детектив-инспектор Уэйн Сеймур из группы по расследованию крупных преступлений полиции Дорсета сказал: "В настоящее время ведется полное расследование этого инцидента, и мы продолжаем оказывать поддержку жертве, пока мы проводим расследование".

На фото запечатлен пляж в день изнасилования.

На пляже в Великобритании мужчина изнасиловал школьницу на глазах у тысяч отдыхающих (ФОТО) - фото 2

Фото: BNPC. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Запорожье спортивный тренер создавал порно с участием своих малолетних воспитанниц. Стражи порядка провели обыски у него дома и обнаружили около 500 гигабайт порноматериалов с участием школьников. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в Колумбии работник детского центра подозревается в изнасиловании малолетних. 



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9811331/Police-hunt-rapist-attacked-girl-15-sea-packed-Bournemouth-beach.html
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