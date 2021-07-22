На пляже в Великобритании мужчина изнасиловал школьницу на глазах у тысяч отдыхающих (ФОТО)

В Великобритании мужчина изнасиловал подростка на глазах у тысяч отдыхающих. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На пляже в Великобритании изнасиловали школьницу. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в минувшие выходные на пляже Борнмута, что в графстве Дорсет (Великобритания). Сообщается, что злоумышленник подошел к жертве, когда мяч, которым она и ее друзья играли в море, приземлился рядом с ним.

Он отбросил его, но начал разговаривать со школьницей, прежде чем затащить её глубже в воду недалеко от пирса Борнмута. Несмотря на то, что в воде и на пирсе было много людей, молодой человек изнасиловал девушку под покровом воды.

Это произошло около 15:30 в воскресенье, в самый жаркий день в году, когда пляж Борнмута был переполнен. Нападавший сообщил своей жертве, что ему 17 лет, и он приехал на побережье Дорсета из Бирмингема.

О случившемся жертва рассказала сотрудникам правоохранительных органов. Они на данный момент разыскивают людей, которые в тот день отдыхали на пляже и могли фотографировать и снимать на видео территорию около пристани.

Детектив-инспектор Уэйн Сеймур из группы по расследованию крупных преступлений полиции Дорсета сказал: "В настоящее время ведется полное расследование этого инцидента, и мы продолжаем оказывать поддержку жертве, пока мы проводим расследование".

На фото запечатлен пляж в день изнасилования.



Фото: BNPC.



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