В Италии чиновник посреди улицы убил мигранта

В Италии сотрудник мэрии застрелил уроженца Марокко. Об этом сообщает издание il Fatto Quotidiano.

В Италии чиновник застрелил мигранта. Фото: newsgram.com

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Вогера, что на севере страны. Городской асессор по вопросам безопасности Массимо Адриатичи во время прогулки увидел мигранта, который приставал к посетителям бара.

Чиновник достал пистолет и пригрозил 39-летнему хулигану, что сообщит в полицию о его действиях. Однако тот толкнул Адриатичи. По словам сотрудника мэрии, во время падения, он случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел.

Хулиган получил ранение и был госпитализирован прибывшими на место медиками. От полученного ранения пострадавший скончался в больнице. На данный момент чиновник находится под домашним арестом.

Как рассказал один из очевидцев инцидента, погибший был известен сотрудникам правоохранительных органов и местным жителям из-за неоднократных эпизодов насилия и появления в нетрезвом виде в общественных местах.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в итальянском городе Таранто произошла стрельба. Предполагается, что правонарушитель открыл огонь во время конфликта возникшего между двумя группами молодых людей. Стало известно о десяти пострадавших в результате инцидента. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на испанском курорте водитель автомобиля врезался в террасу заведения. В момент ДТП на ней находились отдыхающие. В результате происшествия пострадали по меньшей мере девять человек. На место событий прибыли медики и полицейские.

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