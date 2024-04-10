В Швейцарии назвала место, где будет проведен саммит мира и указали на его основную цель

Правительство Швейцарии планирует провести двухдневную высокоуровневую конференцию по проблеме урегулирования конфликта в Украине, известной как Саммит мира, в середине июня.

Саммит мира

Ожидается, что мероприятие состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, у города Люцерн, 15-16 июня. Планируется, что встреча станет платформой для высокоуровневого диалога по пути достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН, сообщает швейцарское МИД.

Целью конференции является создание общего понимания рамок, способствующих достижению этой цели, а также разработка конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе. Однако отмечается, что существует много неизвестных аспектов. Пока не известно, какие страны примут участие в саммите, но ожидается, что приглашения будут направлены 80-100 государствам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина активно готовится к проведению глобального саммита мира в Швейцарии, на котором должны обсудить так называемую "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

В России критикуют проведение саммита и отмечают, что он не сможет добиться ни одного прогресса в вопросе прекращения войны, ведь РФ на встречу в Швейцарию не пригласили. При этом известно, что в Украину допустили приглашение России к участию в переговорах, но уже на втором этапе, когда мировые лидеры выработают подходы к урегулированию военного конфликта и поставят Россию в известность о принятых решениях.

Кроме того, известно, что Китай заявил о том, что поддерживает проведение таких международных переговоров по прекращению войны в Украине, но при одном условии. Пекин настаивает, чтобы участие в саммите также приняла страна-агрессор Россия.