В Швейцарии разрешили жениться однополым парам

19 декабря стало известно, что парламент Швейцарии проголосовал за легализацию однополых браков на территории страны. О новости сообщает Reuters.

Швейцария станет восьмой европейской страной, разрешившей ЛГБТ-союзы. Фото: Reuters

Швейцарские депутаты высказались в поддержку прав местного ЛГБТ-сообщества во время голосования в пятницу. Согласно документу, однополым парам разрешат заключать браки, а трансгендерные особы получат возможность официально сменить пол.

Правда, закон не вступает в силу сразу после его принятия. Скорее всего, ему придется пройти "проверку" общенациональным референдумом. Процедура произойдет, если за следующие 100 дней противники принятого решения соберут 50000 подписей для проведения референдума.

Впрочем, представители ЛГБТ-организаций уже празднуют победу и утверждают, что в ближайшее время закон таки вступит в силу.

"Это является не только этапом в борьбе за права швейцарского ЛГБТ-населения, но также важной победой для их достоинства, принятия и включения их в общество", — говорится в сообщении агитационной группы "Брак для всех".

Трансгендеры, к слову, смогут изменить свой пол в документах. Для этого им понадобится оформить соответствующую декларацию в органах регистрации актов гражданского состояния. Минимальное возрастное ограничение для осуществления таких действий — 16 лет. Общая стоимость подобной процедуры может обойтись особе в 1000 швейцарских франков (около 1130 долларов).

Также стоит отметить, что в Швейцарии с весны действует закон, защищающий геев, лесбиянок и бисексуалов от дискриминации по сексуальной ориентации.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как Папа Римский высказался в поддержку ЛГБТ-пар.

Также на портале можно прочитать о том, что в Польше однополым парам не позволили усыновлять детей.

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