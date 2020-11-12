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Главная Новости Мир Европа В Средиземном море затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
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В Средиземном море затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

Власти Италии сообщают, что в последнее время увеличился поток мигрантов из Северной Африки в Европу

сегодня, 14:47
Автор:

Диденко Светлана

Переполненный мигрантами лодка перевернулась в водах Средиземного моря. По меньшей мере пять человек погибли, десятки спасены.

В Средиземном море затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

Фото: BBC

Трагедия произошла вчера, 11 ноября, около ливийского города Сабрата, недалеко от итальянского острова Лампедуза. На борту было около сотни пассажиров, когда лодка начала тонуть. Спасатели отправились на помощь, однако спасти удалось не всех.

"В Средиземном море сегодня утром затонула надувная лодку, в котором находилось около 100 человек. Пятеро из них погибли. Вместе с командой мы сделали все возможное, чтобы спасти тех, кто был на борту. Все это происходит всего в нескольких километрах от Европы", — говорится в Twitter спасателей.

"Среди спасенных есть двое младенцев и пятеро детей, а также две беременные женщины", — сообщает пресс-секретарь службы спасения Open Arms Вероника Альфонси.

До того как судно ушло под воду, мигранты находились на борту 2 суток. Спасатели просят власти Италии позволить высадить пострадавших на острове Лампедуза.

Власти Италии сообщает, что в последнее время увеличился поток мигрантов из Северной Африки в Европу.

"Погодные условия в Средиземном море приводят к увеличению количества лодок, среди которых суда с мигрантами", — добавила Альфонси.

По данным ООН, более 72 000 человек прибыли в Европу через море в 2020 году. В этом году в водах Средиземного моря погибли более 750 человек, которые пытались вплавь добраться до европейских стран.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с дипломатами ЕС.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-54916699
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