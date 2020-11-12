В Средиземном море затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

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Диденко Светлана
Переполненный мигрантами лодка перевернулась в водах Средиземного моря. По меньшей мере пять человек погибли, десятки спасены.
Фото: BBC
Трагедия произошла вчера, 11 ноября, около ливийского города Сабрата, недалеко от итальянского острова Лампедуза. На борту было около сотни пассажиров, когда лодка начала тонуть. Спасатели отправились на помощь, однако спасти удалось не всех.
"Среди спасенных есть двое младенцев и пятеро детей, а также две беременные женщины", — сообщает пресс-секретарь службы спасения Open Arms Вероника Альфонси.
До того как судно ушло под воду, мигранты находились на борту 2 суток. Спасатели просят власти Италии позволить высадить пострадавших на острове Лампедуза.
Власти Италии сообщает, что в последнее время увеличился поток мигрантов из Северной Африки в Европу.
"Погодные условия в Средиземном море приводят к увеличению количества лодок, среди которых суда с мигрантами", — добавила Альфонси.
По данным ООН, более 72 000 человек прибыли в Европу через море в 2020 году. В этом году в водах Средиземного моря погибли более 750 человек, которые пытались вплавь добраться до европейских стран.
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